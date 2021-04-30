Узнайте, когда в мае будет полнолуние.

Читайте также Лунный календарь на апрель 2021

Лунный календарь на май 1 мая Убывающая луна 19, 20 день 2 мая Убывающая луна 20, 21 день 3 мая Третья четверть 21, 22 день 4 мая Убывающая луна 22, 23 день 5 мая Убывающая луна 23, 24 день 6 мая Убывающая луна 24, 25 день 7 мая Убывающая луна 25, 26 день 8 мая Убывающая луна 26, 27 день 9 мая Убывающая луна 27, 28 день 10 мая Убывающая луна 28, 29 день 11 мая Новолуние 29, 30, 1 день 12 мая Растущая луна 1, 2 день 13 мая Растущая луна 2, 3 день 14 мая Растущая луна 3, 4 день 15 мая Растущая луна 4, 5 день 16 мая Растущая луна 5, 6 день 17 мая Растущая луна 6, 7 день 18 мая Растущая луна 7, 8 день 19 мая Первая четверть 8, 9 день 20 мая Растущая луна 9, 10 день 21 мая Растущая луна 10, 11 день 22 мая Растущая луна 11, 12 день 23 мая Растущая луна 12, 13 день 24 мая Растущая луна 13, 14 день 25 мая Растущая луна 14, 15 день 26 мая Полнолуние 15, 16 день 27 мая Убывающая луна 16, 17 день 28 мая Убывающая луна 17, 18 день 29 мая Убывающая луна 18 день 30 мая Убывающая луна 18, 19 день 31 мая Убывающая луна 19, 20 день

Благоприятные дни в этом месяце: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26 мая. Неблагоприятные дни: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29 мая.

Полнолуние в мае будет 26 числа.

Влияние фаз Луны на организм человека

Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли. Луна в течение 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти у половины календарных месяцев в году есть незаконченный цикл, который состоит из 29 дней.

Фаза Новолуния – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.

Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.

Убывающая Луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.