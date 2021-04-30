Узнайте, когда в мае будет полнолуние.
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|1 мая
|Убывающая луна
|19, 20 день
|2 мая
|Убывающая луна
|20, 21 день
|3 мая
|Третья четверть
|21, 22 день
|4 мая
|Убывающая луна
|22, 23 день
|5 мая
|Убывающая луна
|23, 24 день
|6 мая
|Убывающая луна
|24, 25 день
|7 мая
|Убывающая луна
|25, 26 день
|8 мая
|Убывающая луна
|26, 27 день
|9 мая
|Убывающая луна
|27, 28 день
|10 мая
|Убывающая луна
|28, 29 день
|11 мая
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|12 мая
|Растущая луна
|1, 2 день
|13 мая
|Растущая луна
|2, 3 день
|14 мая
|Растущая луна
|3, 4 день
|15 мая
|Растущая луна
|4, 5 день
|16 мая
|Растущая луна
|5, 6 день
|17 мая
|Растущая луна
|6, 7 день
|18 мая
|Растущая луна
|7, 8 день
|19 мая
|Первая четверть
|8, 9 день
|20 мая
|Растущая луна
|9, 10 день
|21 мая
|Растущая луна
|10, 11 день
|22 мая
|Растущая луна
|11, 12 день
|23 мая
|Растущая луна
|12, 13 день
|24 мая
|Растущая луна
|13, 14 день
|25 мая
|Растущая луна
|14, 15 день
|26 мая
|Полнолуние
|15, 16 день
|27 мая
|Убывающая луна
|16, 17 день
|28 мая
|Убывающая луна
|17, 18 день
|29 мая
|Убывающая луна
|18 день
|30 мая
|Убывающая луна
|18, 19 день
|31 мая
|Убывающая луна
|19, 20 день
Благоприятные дни в этом месяце: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26 мая. Неблагоприятные дни: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29 мая.
Полнолуние в мае будет 26 числа.
Влияние фаз Луны на организм человека
Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли. Луна в течение 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
Однако почти у половины календарных месяцев в году есть незаконченный цикл, который состоит из 29 дней.
Фаза Новолуния – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.
Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.
Убывающая Луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.