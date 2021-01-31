Лунный календарь на февраль в 2021 года содержит важные дни. Когда будет Новая Луна, а когда полнолуние – узнаете в материале.

Источник: 24 канал. С 1 февраля по 4 февраля будет убывающая луна. После 11 февраля Луна станет возрастающей. Читайте также Лунный календарь на декабрь 2020 Лунный календарь на февраль 1 февраля Убывающая луна 20, 21 день 2 февраля Убывающая луна 21, 22 день 3 февраля Убывающая луна 22 день 4 февраля Третья четверть 22, 23 день 5 февраля Убывающая луна 23, 24 день 6 февраля Убывающая луна 24, 25 день 7 февраля Убывающая луна 25, 26 день 8 февраля Убывающая луна 26, 27 день 9 февраля Убывающая луна 27, 28 день 10 февраля Убывающая луна 28, 29 день 11 февраля Новая луна 29, 30, 1 день 12 февраля Растущая луна 1, 2 день 13 февраля Растущая луна 2, 3 день 14 февраля Растущая луна 3, 4 день 15 февраля Растущая луна 4, 5 день 16 февраля Растущая луна 5, 6 день 17 февраля Растущая луна 6, 7 день 18 февраля Растущая луна 7, 8 день 19 февраля Первая четверть 8, 9 день 20 февраля Растущая луна 9, 10 день 21 февраля Растущая луна 10, 11 день 22 февраля Растущая луна 11, 12 день 23 февраля Растущая луна 12, 13 день 24 февраля Растущая луна 13, 14 день 25 февраля Растущая луна 14, 15 день 26 февраля Растущая луна 15, 16 день 27 февраля Полная луна 16, 17 день 28 февраля Убывающая луна 17, 18 день Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 17. Неблагоприятные дни в феврале: 4, 11. Какие стадии проходит Луна Новая Луна – период, когда луну не видно.

Новолуние – первое появление луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.

Первая четверть – освещена лишь половина луны.

Прибывающая луна.

Полнолуние – период, когда луна вполне освещена.

Убывающая луна.

Последняя четверть – снова освещена половина месяца.

Старая луна.