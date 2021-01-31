Лунный календарь на февраль 2021
Лунный календарь на февраль в 2021 года содержит важные дни. Когда будет Новая Луна, а когда полнолуние – узнаете в материале.
Источник: 24 канал.
С 1 февраля по 4 февраля будет убывающая луна. После 11 февраля Луна станет возрастающей.
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|1 февраля
|Убывающая луна
|20, 21 день
|2 февраля
|Убывающая луна
|21, 22 день
|3 февраля
|Убывающая луна
|22 день
|4 февраля
|Третья четверть
|22, 23 день
|5 февраля
|Убывающая луна
|23, 24 день
|6 февраля
|Убывающая луна
|24, 25 день
|7 февраля
|Убывающая луна
|25, 26 день
|8 февраля
|Убывающая луна
|26, 27 день
|9 февраля
|Убывающая луна
|27, 28 день
|10 февраля
|Убывающая луна
|28, 29 день
|11 февраля
|Новая луна
|29, 30, 1 день
|12 февраля
|Растущая луна
|1, 2 день
|13 февраля
|Растущая луна
|2, 3 день
|14 февраля
|Растущая луна
|3, 4 день
|15 февраля
|Растущая луна
|4, 5 день
|16 февраля
|Растущая луна
|5, 6 день
|17 февраля
|Растущая луна
|6, 7 день
|18 февраля
|Растущая луна
|7, 8 день
|19 февраля
|Первая четверть
|8, 9 день
|20 февраля
|Растущая луна
|9, 10 день
|21 февраля
|Растущая луна
|10, 11 день
|22 февраля
|Растущая луна
|11, 12 день
|23 февраля
|Растущая луна
|12, 13 день
|24 февраля
|Растущая луна
|13, 14 день
|25 февраля
|Растущая луна
|14, 15 день
|26 февраля
|Растущая луна
|15, 16 день
|27 февраля
|Полная луна
|16, 17 день
|28 февраля
|Убывающая луна
|17, 18 день
Благоприятные дни в этом месяце: 2, 3, 17.
Неблагоприятные дни в феврале: 4, 11.
Какие стадии проходит Луна
- Новая Луна – период, когда луну не видно.
- Новолуние – первое появление луны на небе после новолуния в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина луны.
- Прибывающая луна.
- Полнолуние – период, когда луна вполне освещена.
- Убывающая луна.
- Последняя четверть – снова освещена половина месяца.
- Старая луна.
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