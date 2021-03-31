В основу лунного календаря на апрель 2021 года положены фазы лунного цикла. В этом календаре вы найдете предостережение, что не стоит делать в конкретные дни, а также информацию о влиянии Луны на ваше самочувствие.

Узнайте, когда в апреле будет полнолуние. К теме Лунный календарь на март 2021 Лунный календарь на апрель 1 апреля Убывающая Луна 19 день 2 апреля Убывающая Луна 19, 20 день 3 апреля Убывающая Луна 20, 21 день 4 апреля Третья четверть 21, 22 день 5 апреля Убывающая Луна 22, 23 день 6 апреля Убывающая Луна 23, 24 день 7 апреля Убывающая Луна 24, 25 день 8 апреля Убывающая Луна 25, 26 день 9 апреля Убывающая Луна 26, 27 день 10 апреля Убывающая Луна 27, 28 день 11 апреля Убывающая Луна 28, 29 день 12 апреля Новолуние 29, 1, 2 день 13 апреля Растущая Луна 2, 3 день 14 апреля Растущая Луна 3, 4 день 15 апреля Растущая Луна 4, 5 день 16 апреля Растущая Луна 5, 6 день 17 апреля Растущая Луна 6, 7 день 18 апреля Растущая Луна 7, 8 день 19 апреля Растущая Луна 8, 9 день 20 апреля Перша чверть 9, 10 день 21 апреля Растущая Луна 10, 11 день 22 апреля Растущая Луна 11, 12 день 23 апреля Растущая Луна 12, 13 день 24 апреля Растущая Луна 13, 14 день 25 апреля Растущая Луна 14, 15 день 26 апреля Растущая Луна 15, 16 день 27 апреля Полнолуние 16, 17 день 28 апреля Убывающая Луна 17, 18 день 29 апреля Убывающая Луна 18, 19 день 30 апреля Убывающая Луна 19 день Благоприятные дни в этом месяце: 6, 7, 28 апреля. Неблагоприятные дни: 5, 14, 25 апреля Как влияют фазы Луны на человека Биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли.

Луна в течение 28 – 30 суток делает один оборот вокруг Земли.

делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.

Фаза Новолуния – лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели.

– лучшая для того, чтобы установить перед собой новые цели. Период фазы Полумесяца – это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться.

– это хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться. Убывающая Луна – это фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии. По лунному календарю на апрель циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности: Третья четверть – 4 апреля;

апреля; Новолуние – 12 апреля;

апреля; Первая четверть – 20 апреля;

апреля; Полнолуние – 27 апреля.