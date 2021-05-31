Лунный календарь на июнь 2021 года

31 мая 2021 , 20:00
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Источник:

24 канал

В основу лунного календаря на июнь 2021 года возложены фазы месячного цикла. В этом календаре можно найти информацию о влиянии Луны на организм человека.

Узнайте, когда в июне будут благоприятные дни для чего-то нового.

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Місячний календар на червень
1 июня Убывающая луна 20, 21 день
2 июня Третья четверть 21, 22 день
3 июня Убывающая луна 22, 23 день
4 июня Убывающая луна 23, 24 день
5 июня Убывающая луна 24, 25 день
6 июня Убывающая луна 25, 26 день
7 июня Убывающая луна 26, 27 день
8 июня Убывающая луна 27, 28 день
9 июня Убывающая луна 28, 29 день
10 июня Новая луна 29, 30, 1 день
11 июня Растущая луна 1, 2 день
12 июня Растущая луна 2, 3 день
13 июня Растущая луна 3, 4 день
14 июня Растущая луна 4, 5 день
15 июня Растущая луна 5, 6 день
16 июня Растущая луна 6, 7 день
17 июня Растущая луна 7, 8 день
18 июня Первая четверть 8, 9 день
19 июня Растущая луна 9, 10 день
20 июня Растущая луна 10, 11 день
21 июня Растущая луна 11, 12 день
22 июня Растущая луна 12, 13 день
23 июня Растущая луна 13, 14 день
24 июня Полнолуние 14, 15 день
25 июня Убывающая луна 15, 16 день
26 июня Убывающая луна 16, 17 день
27 июня Убывающая луна 17, 18 день
28 июня Убывающая луна 18 день
29 июня Убывающая луна 18, 19 день
30 июня Убывающая луна 19, 20 день

Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 12, 15, 16 и 21 июня.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июня.

Лунные фазы в июне

Согласно лунному календарю на июнь 2021 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:

  • Новолуние – 10 июня в 13 часов 52 минуты.
  • Полнолуние – 24 июня в 21 час 39 минут.
  • Убывающая Луна с 1 по 9 и с 25 по 30 июня.
  • Последняя четверть с 11 по 23 июня.
  • Лунное затмение – нет.
  • Солнечное затмение – 10 июня.

Как влияют фазы луны на человека

  • От вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека.
  • В течение 28 – 30 суток Луна делает один оборот вокруг Земли.
  • Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
  • Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.
  • Лучшая фаза для того, чтобы установить перед собой новые цели – Новолуние.
  • Хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться в период фазы Полумесяца.
  • Фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного – это убывающая луна. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.