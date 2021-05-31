Лунный календарь на июнь 2021 года

В основу лунного календаря на июнь 2021 года возложены фазы месячного цикла. В этом календаре можно найти информацию о влиянии Луны на организм человека.
Узнайте, когда в июне будут благоприятные дни для чего-то нового.
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|1 июня
|Убывающая луна
|20, 21 день
|2 июня
|Третья четверть
|21, 22 день
|3 июня
|Убывающая луна
|22, 23 день
|4 июня
|Убывающая луна
|23, 24 день
|5 июня
|Убывающая луна
|24, 25 день
|6 июня
|Убывающая луна
|25, 26 день
|7 июня
|Убывающая луна
|26, 27 день
|8 июня
|Убывающая луна
|27, 28 день
|9 июня
|Убывающая луна
|28, 29 день
|10 июня
|Новая луна
|29, 30, 1 день
|11 июня
|Растущая луна
|1, 2 день
|12 июня
|Растущая луна
|2, 3 день
|13 июня
|Растущая луна
|3, 4 день
|14 июня
|Растущая луна
|4, 5 день
|15 июня
|Растущая луна
|5, 6 день
|16 июня
|Растущая луна
|6, 7 день
|17 июня
|Растущая луна
|7, 8 день
|18 июня
|Первая четверть
|8, 9 день
|19 июня
|Растущая луна
|9, 10 день
|20 июня
|Растущая луна
|10, 11 день
|21 июня
|Растущая луна
|11, 12 день
|22 июня
|Растущая луна
|12, 13 день
|23 июня
|Растущая луна
|13, 14 день
|24 июня
|Полнолуние
|14, 15 день
|25 июня
|Убывающая луна
|15, 16 день
|26 июня
|Убывающая луна
|16, 17 день
|27 июня
|Убывающая луна
|17, 18 день
|28 июня
|Убывающая луна
|18 день
|29 июня
|Убывающая луна
|18, 19 день
|30 июня
|Убывающая луна
|19, 20 день
Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 12, 15, 16 и 21 июня.
Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июня.
Лунные фазы в июне
Согласно лунному календарю на июнь 2021 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:
- Новолуние – 10 июня в 13 часов 52 минуты.
- Полнолуние – 24 июня в 21 час 39 минут.
- Убывающая Луна с 1 по 9 и с 25 по 30 июня.
- Последняя четверть с 11 по 23 июня.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – 10 июня.
Как влияют фазы луны на человека
- От вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека.
- В течение 28 – 30 суток Луна делает один оборот вокруг Земли.
- Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
- Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.
- Лучшая фаза для того, чтобы установить перед собой новые цели – Новолуние.
- Хорошее время, чтобы восстановить недостаток, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться в период фазы Полумесяца.
- Фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного – это убывающая луна. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.