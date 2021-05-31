Узнайте, когда в июне будут благоприятные дни для чего-то нового.

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Місячний календар на червень 1 июня Убывающая луна 20, 21 день 2 июня Третья четверть 21, 22 день 3 июня Убывающая луна 22, 23 день 4 июня Убывающая луна 23, 24 день 5 июня Убывающая луна 24, 25 день 6 июня Убывающая луна 25, 26 день 7 июня Убывающая луна 26, 27 день 8 июня Убывающая луна 27, 28 день 9 июня Убывающая луна 28, 29 день 10 июня Новая луна 29, 30, 1 день 11 июня Растущая луна 1, 2 день 12 июня Растущая луна 2, 3 день 13 июня Растущая луна 3, 4 день 14 июня Растущая луна 4, 5 день 15 июня Растущая луна 5, 6 день 16 июня Растущая луна 6, 7 день 17 июня Растущая луна 7, 8 день 18 июня Первая четверть 8, 9 день 19 июня Растущая луна 9, 10 день 20 июня Растущая луна 10, 11 день 21 июня Растущая луна 11, 12 день 22 июня Растущая луна 12, 13 день 23 июня Растущая луна 13, 14 день 24 июня Полнолуние 14, 15 день 25 июня Убывающая луна 15, 16 день 26 июня Убывающая луна 16, 17 день 27 июня Убывающая луна 17, 18 день 28 июня Убывающая луна 18 день 29 июня Убывающая луна 18, 19 день 30 июня Убывающая луна 19, 20 день

Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 12, 15, 16 и 21 июня.

Неблагоприятные дни: 3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июня.

Лунные фазы в июне

Согласно лунному календарю на июнь 2021 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:

Новолуние – 10 июня в 13 часов 52 минуты.

Полнолуние – 24 июня в 21 час 39 минут.

Убывающая Луна с 1 по 9 и с 25 по 30 июня.

Последняя четверть с 11 по 23 июня.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – 10 июня.

Как влияют фазы луны на человека