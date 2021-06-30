Лунный календарь на июль 2021 года: когда будет полнолуние

Лунный календарь на июль 2021 года состоит из фаз лунного цикла. В календаре можно найти информацию о благоприятных днях и влиянии Луны на организм человека.

24 канал рассказывает о лунном календаре. Вы можете узнать, когда будет полнолуние и какие дни июля являются благоприятными для чего-то нового.

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Лунный календарь на июль 1 июля Убывающая луна 20, 21 день 2 июля Третья четверть 21, 22 день 3 июля Убывающая луна 22, 23 день 4 июля Убывающая луна 23, 24 день 5 июля Убывающая луна 24, 25 день 6 июля Убывающая луна 25, 26 день 7 июля Убывающая луна 26, 27 день 8 июля Убывающая луна 27, 28 день 9 июля Убывающая луна 28, 29 день 10 июля Новолуние 29, 30, 1 день 11 июля Растущая луна 1, 2 день 12 июля Растущая луна 2, 3 день 13 июля Растущая луна 3, 4 день 14 июля Растущая луна 4, 5 день 15 июля Растущая луна 5, 6 день 16 июля Растущая луна 6, 7 день 17 июля Первая четверть 7, 8 день 18 июля Растущая луна 8, 9 день 19 июля Растущая луна 9, 10 день 20 июля Растущая луна 10, 11 день 21 июля Растущая луна 11, 12 день 22 июля Растущая луна 12, 13 день 23 июля Растущая луна 13, 14 день 24 июля Полнолуние 14, 15 день 25 июля Убывающая луна 15, 16 день 26 июля Убывающая луна 16, 17 день 27 июля Убывающая луна 17, 18 день 28 июля Убывающая луна 18, 19 день 29 июля Убывающая луна 19, 20 день 30 июля Убывающая луна 20, 21 день 31 июля Третья четверть 21, 22 день

Благоприятные и неблагоприятные дни:

Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 июля.

Неблагоприятные дни в июле: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27 июля.

Усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные дни. Это дни, когда Луна негативно может влиять на человека. А благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.

Лунные фазы в июле

По лунному календарю на июль 2021 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:

Новолуние – 10 июля в 04 часа 16 минут.

Полнолуние – 24 июля в 05 часов 36 минут.

Растущая луна – с 11 по 23 июля.

Убывающая луна – с 1 по 9, с 25 по 31 июля.

Лунное затмение – нет.

Солнечное затмение – нет.

Как влияют фазы Луны на человека