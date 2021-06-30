24 канал рассказывает о лунном календаре. Вы можете узнать, когда будет полнолуние и какие дни июля являются благоприятными для чего-то нового.
Читайте также Лунный календарь на июнь 2021 года
|1 июля
|Убывающая луна
|20, 21 день
|2 июля
|Третья четверть
|21, 22 день
|3 июля
|Убывающая луна
|22, 23 день
|4 июля
|Убывающая луна
|23, 24 день
|5 июля
|Убывающая луна
|24, 25 день
|6 июля
|Убывающая луна
|25, 26 день
|7 июля
|Убывающая луна
|26, 27 день
|8 июля
|Убывающая луна
|27, 28 день
|9 июля
|Убывающая луна
|28, 29 день
|10 июля
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|11 июля
|Растущая луна
|1, 2 день
|12 июля
|Растущая луна
|2, 3 день
|13 июля
|Растущая луна
|3, 4 день
|14 июля
|Растущая луна
|4, 5 день
|15 июля
|Растущая луна
|5, 6 день
|16 июля
|Растущая луна
|6, 7 день
|17 июля
|Первая четверть
|7, 8 день
|18 июля
|Растущая луна
|8, 9 день
|19 июля
|Растущая луна
|9, 10 день
|20 июля
|Растущая луна
|10, 11 день
|21 июля
|Растущая луна
|11, 12 день
|22 июля
|Растущая луна
|12, 13 день
|23 июля
|Растущая луна
|13, 14 день
|24 июля
|Полнолуние
|14, 15 день
|25 июля
|Убывающая луна
|15, 16 день
|26 июля
|Убывающая луна
|16, 17 день
|27 июля
|Убывающая луна
|17, 18 день
|28 июля
|Убывающая луна
|18, 19 день
|29 июля
|Убывающая луна
|19, 20 день
|30 июля
|Убывающая луна
|20, 21 день
|31 июля
|Третья четверть
|21, 22 день
Благоприятные и неблагоприятные дни:
- Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 июля.
Неблагоприятные дни в июле: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27 июля.
Усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные дни. Это дни, когда Луна негативно может влиять на человека. А благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
Лунные фазы в июле
По лунному календарю на июль 2021 года циклическая смена фаз Луны будет в следующей последовательности:
- Новолуние – 10 июля в 04 часа 16 минут.
- Полнолуние – 24 июля в 05 часов 36 минут.
- Растущая луна – с 11 по 23 июля.
- Убывающая луна – с 1 по 9, с 25 по 31 июля.
- Лунное затмение – нет.
- Солнечное затмение – нет.
Как влияют фазы Луны на человека
- От вращения Луны вокруг Земли зависят биоритмы в организме человека.
- В течение 28–30 суток Луна совершает один оборот вокруг Земли.
- Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.
- Однако почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней.
- Лучшая фаза для того, чтобы установить перед собой новые цели – новолуние.
- Хорошее время, чтобы восстановить недостающее, поэтому в это время необходимо стараться правильно питаться в период фазы полумесяца.
- Фаза, во время которой тело будет интенсивно "избавляться" от всего ненужного, – это убывающая луна. Поэтому это идеальное время для освобождения от большого количества накопленной энергии.