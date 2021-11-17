Издавна солнечные и лунные затмения носили сакральное значение для людей. Правда, лунные были не столь "важными", как солнечные, ведь выглядят далеко не так эффектно. В 2021 году произойдет два лунных затмения: 26 мая мы уже видели, поэтому теперь ждем 19 ноября.

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Так выглядит частичное лунное затмение: смотреть видео

Что нужно знать о лунном затмении 19 ноября 2021 года

В первую очередь нужно знать, что в Украине мы затмения не увидим. Лучше всего событие можно будет наблюдать с территории Северной Америки и некоторых островов Тихого океана. В Южной Америке, Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии условия тоже будут способствовать наблюдениям.



Лунное затмение 19 ноября / Фото Time and Date

Затемнение будет частичным, а не полным. Земная тень накроет почти всю поверхность Луны, но небольшой клочок, освещенный Солнцем, останется. Всего тенью будет покрыто 97% поверхности Луны.

Наш спутник на момент затемнения фактически будет находиться в апогее – точке орбиты, наиболее удаленной от Земли. Нас и Луну будут разделять примерно 405 тысяч километров.

Выдающееся это затемнение своей продолжительностью – 3 часа 28 минут и 23 секунды. Это будет самое длинное затмение за последние 100 лет, самое длинное частичное лунное затмение с 1440 года и самое длинное частичное лунное затмение до 2669 года.

Обратите внимание! Это затмение, как и все остальные, совершенно никак не влияет на ваше здоровье или другие факторы жизни человека.