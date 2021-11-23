Как планируют доставлять реактор на Луну

Атомный реактор планируется построить на Земле, после чего он будет каким-то образом доставлен на Луну и введен в эксплуатацию. При этом мощность станции должна быть не менее 40 кВт, а срок службы – не менее 10 лет.

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В состав энергетической системы войдут:

ядро реактора, работающего на уране;

система преобразования тепла в энергию;

система управления тепловым режимом для исключения перегрева реактора;

а также система распределения энергии.

Требования к реактору

Требования включают возможность самостоятельно выключаться и включаться без помощи человека. Также реактор должен иметь возможность работать с палубы лунного посадочного аппарата. Реактор должен быть транспортабельным, а его перевозка, установка и запуск в работу не должны занимать много времени.

Для удобной транспортировки с Земли вес реактора не должна превышать 6 тонн, он должен помещаться в контейнер диаметром 4 метра и длиной в 6 метров.

Предложения в рамках этой программы будут приниматься до 19 февраля следующего года, а строительство энергетической системы должно завершиться к 2030 году. Максимальная сумма контракта – 5 миллионов долларов.