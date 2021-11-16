На Луне могут существовать ловушки с углекислым газом: исследование

Вероятно, что скоро человечество ждет новая волна экспансии. На этот раз – космическая. Первым нашим форпостом, вероятно, станет Луна. Сегодня идет разработка аппаратов, которые могли бы добывать ресурсы на спутнике. Но сначала нужно понимать, какие ресурсы там есть и где они расположены.

Чтобы понять, какие ресурсы могут быть на поверхности Луны, необходимы долгие и затратные исследования. К счастью, наш спутник – это, вероятно, лучше всего исследованное космическое тело во Вселенной (кроме Земли). И все же, мы не знаем, есть ли там углекислый газ в виде льда (сухой лед). Его добыча – это дело, которое можно решить. Но сначала его надо найти. И новое исследование в этом поможет.

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Астронавты миссии "Аполлон-17" на поверхности Луны / Фото NASA Project Apollo Archive

Холодные ловушки для углекислого газа

В новом исследовании говорится, что углекислый газ в виде льда следует искать, конечно, на полюсах. Использовав данные о температурах на поверхности Луны за 11 лет, ученые смогли рассчитать на поверхности Луны расположения "сухого льда" и нанести их на карту. Именно эти локации называются "холодными ловушками для углекислого газа".

Согласно исследованию такие ловушки расположены у южного полюса спутника. Общая их площадь составляет около 204 квадратных километров. Самая большая локация расположена в кратере Амундсен – 82 квадратных километра. Но ученые отмечают, что сам факт наличия таких ловушек не гарантирует существованию в них CO2.

"Холодные ловушки для углекислого газа" – это места на поверхности Луны, где температура не поднимается выше минус 213 градусов по Цельсию (60 градуса по Кельвину), что довольно близко к "абсолютному нулю" – минус 273 градуса по Цельсию. Такие постоянно затененные локации способствуют тому, что молекулы CO2 не разлетаются под действием высоких температур.

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Вероятное расположение локаций с твердым углекислым газом / Фото Phys

Для чего нам углекислый газ на Луне?

Сухой лед – это важный потенциальный ресурс.