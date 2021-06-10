Инопланетная угроза: как NASA планирует решить проблему с пылью

Пыль – это неудобство даже на Земле. Но здесь человек может взять тряпку или пылесос и убрать ее. На космических телах, которые не имеют атмосферы, пыль – это опасность. Как NASA планирует с ней бороться?

Астронавты программы Apollo рассказывали, что на Луне пыль стала для них большой проблемой. Вдыхая ее, человек получал раздражение. Пыль попадала в глаза, портила скафандры и электронику. Но почему лунная пыль так опасна, а земная – нет?

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Чем опасна лунная пыль

На земле пыль постоянно подвергается воздействию эрозии. Вода и ветер сглаживают частицы пыли, делая их гладкими. Вспомните о камне, который лежит в реке – он гладкий из-за действия воды. Та же логика и с пылью.

На Луне или другом космическом теле, которое не имеет атмосферы, эрозии тоже нет. Частицы пыли, которые образовались из-за бомбардировки поверхности микрометеоритами, не сглаживаются и имеют острые края.

Оставаться чистым на поверхности Луны было нереально, ведь астронавты находились в неудобных и громоздких скафандрах.

Словно этого недостаточно, лунная пыль имеет еще одну неприятную особенность. Луна "бомбардируется" солнечным излучением, а из-за этого частицы пыли имеют положительный электрический заряд. Это означает, что пыль прилипает ко всему вокруг даже без острых краев на своей поверхности.

Астронавты программы Apollo были с ног до головы облеплены пылью. Они заносили ее внутрь лунного модуля. Из-за этого люди вдыхали ее, что вызывало раздражение и кашель. Кроме того, пыль попадала в глаза.

Микроскопический лунный реголит забивал механизмы, мешал работе инструментов, что вызывало перегрев радиаторов и даже рвало скафандры астронавтов.

Кстати, скафандры астронавтов программы Apollo A7L были белого цвета, чтобы эффективно отражать солнечные лучи. Поэтому на фотографиях с Луны хорошо видно, как серая инопланетная пыль испачкала их.

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Так скафандр A7L Юджина Сернана выглядит в начале миссии, когда он чистый / Фото Project Apollo Archive



Астронавт миссии Apollo 17 Роналд Эванс ​/ Фото Project Apollo Archive



Командир миссии Apollo 17 Юджин Сернан / Фото Project Apollo Archive



Скафандры астронавтов миссии Apollo 17 после выхода на поверхность Луны / Фото Project Apollo Archive



Командир миссии Apollo 17 Юджин Сернан после выхода на поверхность Луны / Фото Project Apollo Archive

Как бороться с опасной лунной пылью

У NASA пока нет четкого ответа на этот вопрос. Проблемой лунной пыли занялись лишь недавно, после объявления о возвращении человека на Луну в рамках программы Artemis.

Если на поверхности спутника человека от пыли защитит скафандр, то внутри базы защиты не будет. Поэтому NASA ищет пути решения такой проблемы, как попадание опасных частиц внутрь жилых объектов. Например, астронавты Apollo пытались бороться с пылью внутри лунного модуля пылесосом, но это не принесло желаемых результатов.

В 2019 году Управление космических технологий NASA основало инициативу инноваций на лунной поверхности. Цель инициативы – создание новых технологий, необходимых для исследования лунной поверхности. Одна из ключевых задач, которую будет пытаться решить инициатива, – проблема лунной пыли.

Организацией будут рассматриваться активные и пассивные технологии, которые помогут смягчить последствия для различных исследовательских систем, таких как вездеходы, энергосистемы, скафандры и другое наземное оборудование, на которое может негативно повлиять лунная пыль.