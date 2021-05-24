"Лучший работодатель 2020": EY провела исследование привлекательности компаний IТ-отрасли

24 мая 2021 , 16:15
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Источник:

24 канал

Компания Ernst & Young провела опрос профессионалов и студентов, которые называли лучшие по их мнению компании из разных отраслей экономики и указывали критерии привлекательности работодателей.

В опросе приняли участие более 1 200 респондентов из разных регионов Украины в период с октября по декабрь 2020 года. Участники самостоятельно назвали до трех работодателей в порядке их привлекательности, а также избрали интересные им компании в предложенных отраслевых списках. Списки составили на основе упоминаний участников прошлогодних исследований.

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Исследование позволяет проанализировать привлекательность работодателей на рынке и определить основные факторы, которые влияют на решение кандидатов при выборе места работы.

Опрос показал, что для ІТ-профессионалов ключевыми критериями выбора работодателей в 2020 году были:

  • заработная плата;
  • корпоративная культура;
  • личностный и профессиональный рост;
  • имидж компании на рынке.

Среди других факторов привлекательности работодателей большинство респондентов также отметили комфортные условия труда, карьерный рост, инновационность, международный опыт и тому подобное.

Лучшие работодатели года

В области IT одним из лучших работодателей по мнению специалистов признано Intellias.

Среди других ІТ-компаний, которые вошли в десятку лучших, профессионалы вспомнили:

  • Ciklum;
  • EPAM;
  • Genesis;
  • GlobalLogic;
  • Google;
  • Grammarly;
  • MacPaw;
  • Microsoft;
  • SoftServe.

На протяжении 19 лет Intellias прошел путь от маленького офиса до одной из крупнейших сервисных ІТ-компаний Украины. И как бы быстро мы не росли, нашей неизменной ценностью остается человечность. Успех компании возможен благодаря нашим специалистам, поэтому мы уделяем большое внимание корпоративной культуре и реализуем много инициатив, чтобы быть комфортным местом для работы и развития,
комментирует Виталий Сэдлер, СЕО и соучредитель Intellias.

Напомним, что в 2020 году компания получила такое же звание от издания Forbes Украина. Кроме того, Intellias дважды получил звание "Велоработодателя года".

Что известно о Intellias?

Это одна из крупнейших украинских ІТ-компаний, которая объединяет более 1 700 профессионалов. Разработческие центры компании расположены во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске и Кракове. Также Intellias представлен в Германии, Израиле, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Компания занимается разработкой комплексного программного обеспечения и предоставлением профессиональных сервисов, специализируясь на автомобильной отрасли, навигационных системах, финансовых и телекоммуникационных технологиях.
Автор: Михайло Года