В опросе приняли участие более 1 200 респондентов из разных регионов Украины в период с октября по декабрь 2020 года. Участники самостоятельно назвали до трех работодателей в порядке их привлекательности, а также избрали интересные им компании в предложенных отраслевых списках. Списки составили на основе упоминаний участников прошлогодних исследований.

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Исследование позволяет проанализировать привлекательность работодателей на рынке и определить основные факторы, которые влияют на решение кандидатов при выборе места работы.

Опрос показал, что для ІТ-профессионалов ключевыми критериями выбора работодателей в 2020 году были:

заработная плата;

корпоративная культура;

личностный и профессиональный рост;

имидж компании на рынке.

Среди других факторов привлекательности работодателей большинство респондентов также отметили комфортные условия труда, карьерный рост, инновационность, международный опыт и тому подобное.

Лучшие работодатели года

В области IT одним из лучших работодателей по мнению специалистов признано Intellias.

Среди других ІТ-компаний, которые вошли в десятку лучших, профессионалы вспомнили:

Ciklum;

EPAM;

Genesis;

GlobalLogic;

Google;

Grammarly;

MacPaw;

Microsoft;

SoftServe.

На протяжении 19 лет Intellias прошел путь от маленького офиса до одной из крупнейших сервисных ІТ-компаний Украины. И как бы быстро мы не росли, нашей неизменной ценностью остается человечность. Успех компании возможен благодаря нашим специалистам, поэтому мы уделяем большое внимание корпоративной культуре и реализуем много инициатив, чтобы быть комфортным местом для работы и развития,

– комментирует Виталий Сэдлер, СЕО и соучредитель Intellias.

Напомним, что в 2020 году компания получила такое же звание от издания Forbes Украина. Кроме того, Intellias дважды получил звание "Велоработодателя года".