Лучший ответ танкам, "Градам" и ракетам: Федоров обратился к Viber и PayPal
Источник:телеграм Михаила Федорова
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к главным исполнительным директорам компаний Rakuten (Viber) и PayPal. Он попросил у Тоби Отсуки и Дэна Шульмана помочь противостоять агрессии Кремля.
Глава Минцифры попросил заблокировать доступ к Viber и PayPal для граждан России. По его убеждению, такие шаги будут больше мотивировать россиян активно выступать против позорной военной агрессии. Также Фёдоров опубликовал соответствующие письма.
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Современные технологии – лучший ответ танкам, "Градам" и ракетам
Министр подчеркнул, что Россия совершает обманчивую и возмутительную атаку на Украину. В частности, в 2022 году крылатыми ракетами обстреливаются жилые кварталы, детские садики и больницы. И все это происходит в самом центре Европы.
Вооруженные силы и население обороняют Украину до последнего. Целый мир бьет по агрессору с помощью санкций – враг должен понести огромные потери. Но мы нуждаемся в вашей поддержке. Сегодня современные технологии являются, пожалуй, лучшим ответом танкам, реактивным системам залпового огня "Град" и ракетам,
– отметил Федоров.
Он надеется, что руководители Rakuten и PayPal не только прочтут вышеуказанное, но и сделают все возможное, чтобы защитить Украину, Европу и, в конечном счете, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии.
Письмо Михаила Федорова CEO Rakuten (Viber) Тоби Отсуки / Скан взят из телеграма министра
Письмо Михаила Федорова к CEO PayPal Дэну Шульману / Скан взят из телеграма министраОбратите внимание! Другой исполнительный директор Rakuten Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов. Федоров поблагодарил компанию за поддержку.
К кому еще обращался Михаил Федоров
- Исполнительному директору компании Apple Тиму Куку – Федоров призвал поддержать санкции США и запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам.
- YouTube – попросил заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые называют украинцев "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну.
- Meta призвал заблокировать Facebook и Instagram.
- Netflix – высказал просьбу относительно блокирования сервиса в России.
- Основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску – попросил как можно скорее предоставить Украине станции Starlink и доступ к спутниковому Интернету. Кроме того, призвал обратиться к России, поскольку многие россияне, способные думать, уважают бизнесмена.
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