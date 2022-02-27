Глава Минцифры попросил заблокировать доступ к Viber и PayPal для граждан России. По его убеждению, такие шаги будут больше мотивировать россиян активно выступать против позорной военной агрессии. Также Фёдоров опубликовал соответствующие письма.

Кстати Илон Маск пришел на помощь: отныне в Украине доступен Starlink

Современные технологии – лучший ответ танкам, "Градам" и ракетам

Министр подчеркнул, что Россия совершает обманчивую и возмутительную атаку на Украину. В частности, в 2022 году крылатыми ракетами обстреливаются жилые кварталы, детские садики и больницы. И все это происходит в самом центре Европы.

Вооруженные силы и население обороняют Украину до последнего. Целый мир бьет по агрессору с помощью санкций – враг должен понести огромные потери. Но мы нуждаемся в вашей поддержке. Сегодня современные технологии являются, пожалуй, лучшим ответом танкам, реактивным системам залпового огня "Град" и ракетам,

– отметил Федоров.

Он надеется, что руководители Rakuten и PayPal не только прочтут вышеуказанное, но и сделают все возможное, чтобы защитить Украину, Европу и, в конечном счете, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии.

Письмо Михаила Федорова CEO Rakuten (Viber) Тоби Отсуки / Скан взят из телеграма министра





Письмо Михаила Федорова к CEO PayPal Дэну Шульману / Скан взят из телеграма министра

Обратите внимание! Другой исполнительный директор Rakuten Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов. Федоров поблагодарил компанию за поддержку.

К кому еще обращался Михаил Федоров

Исполнительному директору компании Apple Тиму Куку – Федоров призвал поддержать санкции США и запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам.

Тиму Куку – Федоров призвал поддержать санкции США и запретить поставки продукции и сервисов Apple россиянам. YouTube – попросил заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые называют украинцев "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну.

– попросил заблокировать пропагандистские российские СМИ, которые называют украинцев "нациками и наркоманами", лгут и пропагандируют войну. Meta призвал заблокировать Facebook и Instagram.

призвал заблокировать Facebook и Instagram. Netflix – высказал просьбу относительно блокирования сервиса в России.

– высказал просьбу относительно блокирования сервиса в России. Основателю SpaceX и гендиректору Tesla Илону Маску – попросил как можно скорее предоставить Украине станции Starlink и доступ к спутниковому Интернету. Кроме того, призвал обратиться к России, поскольку многие россияне, способные думать, уважают бизнесмена.