Как бы смешно это ни звучало, но Россия выпускает собственные смартфоны. Да, мы знаем: вы слышали только об AYYA T1, видеораспаковка которого недавно облетела весь интернет и разошлась на мемы. Вполне возможно, что скоро не будет и этого.

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Google все

На рынке России можно найти такие бренды смартфонов, как BQ, Inoi, DEXP, Texet, Highscreen или уже упомянутая AYYA.

Свои устройства раньше выпускали – и теперь вполне могут возобновить производство – компании Яндекс и Yota.

В настоящее время ограничения коснулись всего двух неназванных брендов, но в перспективе санкции распространятся на всех местных производителей.

Им придется убрать сервисы Google со своих Android-смартфонов. Таким образом, россияне останутся без YouTube, Карт, Gmail и прочего. Работать перестанут и некоторые приложения и игры сторонних компаний, использующих в своих разработках ресурсы Google.

Как показал опыт Huawei, обходные способы добавления сервисов Google не работают, поскольку американская компания быстро их блокирует со своей стороны.

Однако именно для России ситуация не столь критична. Безусловно, пользователи лишатся привычных для них сервисов, но они, к сожалению, смогут заменить их местными аналогами. Тот же Яндекс предлагает и карты, и почту, и облачное хранилище. То же можно сказать об экосистеме VK.

Что касается операционной системы, то она вряд ли перестанет работать, поскольку построена на открытом исходном коде. Но если Россия сама захочет от нее отказаться, то на помощь может прийти Huawei со своей HarmonyOS, которую она вместе с магазином приложений разработала после наложения санкций на нее. Или же непонятное страшилище под названием "Аврора", которое Россия разрабатывает с 2016 года.

Источник предполагает, что эти меры могут оказаться временными, ведь 25 марта Министерство торговли США должно было уточнить экспортные ограничения для России – тогда станет окончательно ясна судьба российских смартфонов.