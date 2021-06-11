Лучшие смартфоны 2020 года, которые уже успели существенно подешеветь

Немало энтузиастов готовы купить флагманский смартфон сразу же после релиза, однако многие пользователи предпочитают подождать несколько месяцев, а то и год, пока гаджеты подешевеют. Специально для таких пользователей мы подготовили подборку лучших смартфонов 2020 года, которые можно купить уже сегодня.

Samsung Galaxy S20 FE – лучший Samsung прошлого года

Samsung выпустила серию Galaxy S21 в начале 2021 года, но она вышла подозрительно похожей на обновление S20 FE, а не на полностью новый смартфон. Прошлогодний субфлагман стал отличным стартом для линейки FE. Многие даже считают, что это лучший смартфон прошлого года.

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Сейчас его можно купить всего за 16 500 гривен, а если поискать, то даже дешевле. Кроме этого, он предлагает нормальный телеобъектив, поддержку microSD (отсутствует на S21), зарядку в комплекте и аккумулятор побольше.



Смартфон Samsung Galaxy S20 FE / Фото Samsung

Этот телефон также получит три года обновлений версии Android и четыре года поправок безопасности, поэтому его стоит приобрести, если вы хотите пользоваться им долго.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE

LG V60 – телефон умирающего бренда

6,5 дюйма, FHD +Snapdragon 865 или Exynos 9906/8 ГБ128/256 ГБ12 + 12 + 8 Мп32 Мп4500 мАчAndroid 11

И пусть компания LG больше не занимается смартфонами, поскольку она решила уйти с рынка в начале этого года, но обратить внимание на V60 все же стоит.

Флагман 2020 года оснащен отличными основными характеристиками, включая процессор Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ постоянной памяти, 6,8-дюймовую OLED-панель и батарею емкостью 5000 мАч. У него даже есть защита от воды (IP68), разъем для наушников, беспроводная зарядка и встроенные аудиопроцессоры.



Смартфон LG V60 / Фото The Verge

В LG V60 нет экрана с высокой частотой обновления, зарядка медленная по сравнению с конкурирующими устройствами и он выглядит слишком большим. Качество камеры также все еще отстает от ведущих брендов, но LG успела немного сократить отставание. Однако, в наши дни устройство можно купить менее чем за 500 долларов в США или, если найдете, около 13 тысяч гривен в Украине.

Характеристики LG V60

6,8 дюйма, FHD +Snapdragon 8658 ГБ128/256 ГБ64 + 13 Мп10 Мп5000 мАчAndroid 11

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Sony Xperia 5 II – харизматичный японец

Sony выпустила Xperia 1 III и 5 III несколько месяцев назад, и оба они выглядят как довольно удобные флагманские телефоны. Но Xperia 5 II по-прежнему остается отличным устройством, и к тому же он подешевел.

Аппарат предлагает довольно впечатляющие характеристики, включая процессор Snapdragon 865, 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, хорошую тройную камеру и батарею емкостью 4000 мАч.



Смартфон Sony Xperia 5 II / Фото Sony

Добавьте сюда порт 3,5 мм, поддержку microSD, защиту от воды и пыли IP65/68 и в целом вы получите хороший комплект. Хотя, кое-чего здесь не хватает. Например, неплохо было бы добавить беспроводную зарядку и быструю проводную зарядку. Впрочем, на фоне остальных смартфонов это можно простить. Тем более, что цена смартфона упала до 27 тысяч гривен. Дороговато, но это Sony.

Характеристики Sony Xperia 5 II

OnePlus 8 Pro – актуальный премиум-флагман

6,1 дюйма, FHD +Snapdragon 8658 ГБ128/256 ГБ12 + 12 + 12 Мп8 Мп4000 мАчAndroid 11

OnePlus 8 Pro тоже нельзя купить у нас официально. Однако это не такая уж и проблема. А еще Pro-модели всегда выгодно покупать несколько позже, ведь на них быстро снижают стоимость. Сейчас его можно купить по цене от 14 500 гривен.

OnePlus 8 Pro представляет собой новую высоту для OnePlus, поскольку это был первый полноценный флагман премиум-класса, выпущенный производителем. Он был дорогим и на старте стоил 899 долларов, и в нем было много чего хорошего. Например, беспроводная зарядка на 30 Вт, защита от воды IP68 и OLED-экран QHD + с частотой 120 Гц.



Смартфон OnePlus 8 Pro / Фото ixbt

Другие особенности, о которых стоит упомянуть: батарея емкостью 4510 мАч и хорошо продуманная система из четырех камер (включая основной датчик на 48 Мп IMX689 и сверхширокоугольную камеру 48 Мп IMX586).

OnePlus 8 Pro не идеален, поскольку 5-мегапиксельная камера с цветным фильтром очевидно была маркетинговым трюком. Но телефон, безусловно, стоит рассмотреть по его текущей цене. Он дешевле OnePlus 9, а уступает ему лишь зарядкой немного медленнее и процессором (новинка получила Snapdragon 888).

Характеристики OnePlus 8 Pro

6,78 дюйма, QHD +Snapdragon 8658/12 ГБ128/256 ГБ48 + 48 + 8 + 5 Мп: 16 Мп4510 мАчAndroid 11

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Asus Zenfone 7 – откидная камера и стильный дизайн

В 2021 году Asus выпустила два совершенно разных Zenfone, а именно Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip. Первый представляет собой компактный флагман с традиционным форм-фактором, в то время, как последний сохранил фишку с откидной камерой, которая была на предыдущих смартфонах Zenfone.

Покупая прошлогодний смартфон серии, вы теряете только новый процессор и немного возможностей новой камеры. В другом два устройства имеют массу общих преимуществ, в том числе аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 30 Вт, полноэкранный OLED-экран с диагональю 90 Гц и систему поворота камер, содержит то же расположение сенсоров (основной 64 Мп, сверхширокий 12 Мп, и 8 Мп с 3-кратным зумом).



Смартфон Asus Zenfone 7 / Фото Asus

Самое приятное то, что в наши дни Zenfone 7 в Украине можно купить от 17 тысяч гривен, в то время как новая версия стоит минимум на несколько тысяч гривен дороже.

Характеристики Asus Zenfone 7

6,67 дюйма, FHD +Snapdragon 8656/8 ГБ128 ГБ64 + 12 + 8 Мп (которые возвращаются, превращаясь в Фронталки)5000 мАчAndroid 11