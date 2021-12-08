Лучшие расширения 2021 года для браузера Chrome – рейтинг Google
Источник:24 канал
Браузер Chrome от Google пользуется немалой популярностью и является функциональным инструментом для серфинга в интернете, однако его функционал всегда можно расширить благодаря приложениям. Поисковик подвел итоги 2021 года и показал самые популярные расширения для Chrome.
Отметим, что расширения из списка не обязательно вышли в 2021 году. Google выбрала именно те приложения для Chrome, которые актуальны сейчас. Все расширения разбиты на категории для удобства.
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Общение и сотрудничество
Loom – позволяет делать записи экрана, голоса или видео с интегрированной камеры для отправки коротких сообщений вместо текста;
Mote – позволяет записывать и добавлять голосовые сообщения в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom и Gmail, а также в другие приложения и на сторонние сайты;
WordTune – позволяет оптимизировать общение, перефразируя предложения и отыскивая опечатки.
Производительность
Forest – вносит игровой элемент в рабочий процесс. Желая сконцентрироваться на работе, пользователь сажает виртуальное дерево. Если в процессе работы он отвлекается на сайты из черного списка, дерево умирает;
Dark Reader – защищает глаза, позволяя включать темный режим;
Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок по версии Google;
Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – менеджер скриншотов.
Виртуальное обучение
Kami – позволяет создавать интерактивное пространство для преподавателей и студентов;
InsertLearning – помогает легко делать заметки и интегрируется с Google Classroom;
Toucan – помогает изучать иностранный язык, просто просматривая сайты уже знакомым. Автоматически переводит отдельные слова в предложениях на сайте, позволяя с учетом контекста изучать язык практически незаметно для себя;
Rememberry – помогает изучать иностранные слова и словосочетания, выделяя и переводя отдельные фрагменты иностранного текста. Незнакомые слова можно хранить для создания специальных карточек для последующего повторения.
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Разное
Stylus – помогает создавать и устанавливать кастомные темы для любимых сайтов;
Rakuten – автоматически ищет купоны, скидки и лучшие варианты кешбека.