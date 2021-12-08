Отметим, что расширения из списка не обязательно вышли в 2021 году. Google выбрала именно те приложения для Chrome, которые актуальны сейчас. Все расширения разбиты на категории для удобства.

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Общение и сотрудничество

Loom – позволяет делать записи экрана, голоса или видео с интегрированной камеры для отправки коротких сообщений вместо текста;

Mote – позволяет записывать и добавлять голосовые сообщения в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom и Gmail, а также в другие приложения и на сторонние сайты;

WordTune – позволяет оптимизировать общение, перефразируя предложения и отыскивая опечатки.

Производительность

Forest – вносит игровой элемент в рабочий процесс. Желая сконцентрироваться на работе, пользователь сажает виртуальное дерево. Если в процессе работы он отвлекается на сайты из черного списка, дерево умирает;

Dark Reader – защищает глаза, позволяя включать темный режим;

Tab Manager Plus – удобный менеджер вкладок по версии Google;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder – менеджер скриншотов.

Виртуальное обучение

Kami – позволяет создавать интерактивное пространство для преподавателей и студентов;

InsertLearning – помогает легко делать заметки и интегрируется с Google Classroom;

Toucan – помогает изучать иностранный язык, просто просматривая сайты уже знакомым. Автоматически переводит отдельные слова в предложениях на сайте, позволяя с учетом контекста изучать язык практически незаметно для себя;

Rememberry – помогает изучать иностранные слова и словосочетания, выделяя и переводя отдельные фрагменты иностранного текста. Незнакомые слова можно хранить для создания специальных карточек для последующего повторения.

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Разное

Stylus – помогает создавать и устанавливать кастомные темы для любимых сайтов;

Rakuten – автоматически ищет купоны, скидки и лучшие варианты кешбека.