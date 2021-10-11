Исследование провела команда популярного бенчмарка AnTuTu. Дело в том, что сайт и приложение сервиса имеет функцию оценки, которая позволяет каждому пользователю показать, насколько он доволен своим смартфоном.

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Лучшие смартфоны по версии пользователей

Опубликованный рейтинг обновляется ежемесячно и касается лишь смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

Первое место занимает флагман Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G , который увидел свет в августе 2020 года. Этим смартфоном довольны 97,1 процента владельцев.

, который увидел свет в августе 2020 года. Этим смартфоном довольны 97,1 процента владельцев. На второй позиции с результатом в 95,19 процента пользователи разместили Oppo K9 5G . Его выпустили в этом году, и это смартфон среднего класса.

. Его выпустили в этом году, и это смартфон среднего класса. Третье место досталось Huawei Mate 30 5G. Его отметили 94,22 процента пользователей. Стоит отметить, что смартфону уже два года, а он до сих пор удерживает позиции. Не последнюю роль в этом сыграло и обновление до Harmony OS 2.0. Китайские пользователи заявляют, что новая ОС "значительно повышает плавность работы устройства".



Какими смартфонами больше всего довольны пользователи / Фото AnTuTu

Далее расположились Meizu 18 Pro и Meizu 18, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, который компания представила в январе этого года, Huawei P40 Pro+, Vivo S10 Pro, Vivo X60 Pro+, Honor Magic3 Pro.

В рейтинге нет ни одного смартфона Xiaomi, который постоянно ругают за баги в оболочке MIUI, многолетнюю проблему с датчиком приближения, которые компания до сих пор не исправила, и другие проблемы как программного, так и аппаратного характера. Так же пользователи не отметили и смартфоны Pixel от компании Google.