Американское космическое агентство NASA решило поздравить всех с праздниками и подготовило подборку фотографий сделанных в течение 2020 года. Снимки демонстрируют различные миссии и их этапы в течение года, который подходит к концу.

Все фото от NASA доступны по специальной ссылке. Мы же на 24 канале выбрали наиболее интересные и знаковые фото, сделанные в 2020 году.

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Впечатляющие фото NASA

Ракета Antares отправлена в рамках 13-й контрактной миссия Northrop Grumman по поставке грузов NASA на Международную космическую станцию.



Northrop Grumman Antares CRS-13



Старт ракеты Antares

Астронавт Кристина Кох, которая установила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Участница 61-го экипажа МКС, который вернулся на Землю 6 февраля 2020 года.



Астронавт NASA Кристина Кох вернулась с МКС

Старт исторической миссии SpaceX Demo-2, в рамках которой к МКС отправили двух американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли.



Старт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon

Изображение, составленное из шести кадров, показывает МКС с экипажем из пяти человек на борту, в силуэте, в момент транзита через Солнце со скоростью примерно 8 километров в секунду. На борту 63-я экспедиция с астронавтами NASA Крисом Кэссиди, Дугласом Херли, Робертом Бенкеном и космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.



Транзит МКС на фоне Солнца

На фото Международная космическая станция с экипажем в составе пяти человек на борту над кометой NEOWISE.



Комета NEOWISE и полет МКС

Космический корабль SpaceX Crew Dragon Endeavour возвращается на Землю в рамках миссии Demo-2. Приводнение произошло в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы, штат Флорида, в воскресенье, 2 августа 2020 года. Бенкен и Герли вернулись, проведя 64 дня в космосе.



Возвращение астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли с МКС на корабле Crew Dragon

А это уже старт первой регулярной миссии SpaceX Crew-1 к МКС. На борту 3 астронавта NASA: Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт аэрокосмических исследований Японии Соичи Ногучи. Экипаж будет находиться на борту станции в течение шести месяцев.



Старт Falcon 9 в рамках первой регулярной миссии SpaceX Crew-1 к МКС

Фото Сатурна (вверху) и Юпитера (внизу) после захода солнца. Вид из Национального парка Шенандоа. Эти две планеты приближаются друг к другу в небе, двигаясь к "большому соединению", которое состоялось 21 декабря.



Сатурн и Юпитер на ночном небе перед "большим соединением"



Смонтированное фото "большого соединения" Сатурна и Юпитера