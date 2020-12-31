Лучшее с 2020: NASA представило подборку фото за год
Американское космическое агентство NASA решило поздравить всех с праздниками и подготовило подборку фотографий сделанных в течение 2020 года. Снимки демонстрируют различные миссии и их этапы в течение года, который подходит к концу.
Все фото от NASA доступны по специальной ссылке. Мы же на 24 канале выбрали наиболее интересные и знаковые фото, сделанные в 2020 году.
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Впечатляющие фото NASA
Ракета Antares отправлена в рамках 13-й контрактной миссия Northrop Grumman по поставке грузов NASA на Международную космическую станцию.
Northrop Grumman Antares CRS-13
Астронавт Кристина Кох, которая установила рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин. Участница 61-го экипажа МКС, который вернулся на Землю 6 февраля 2020 года.
Астронавт NASA Кристина Кох вернулась с МКС
Старт исторической миссии SpaceX Demo-2, в рамках которой к МКС отправили двух американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Херли.
Старт Falcon 9 с кораблем Crew Dragon
Изображение, составленное из шести кадров, показывает МКС с экипажем из пяти человек на борту, в силуэте, в момент транзита через Солнце со скоростью примерно 8 километров в секунду. На борту 63-я экспедиция с астронавтами NASA Крисом Кэссиди, Дугласом Херли, Робертом Бенкеном и космонавтами Роскосмоса Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером.
На фото Международная космическая станция с экипажем в составе пяти человек на борту над кометой NEOWISE.
Космический корабль SpaceX Crew Dragon Endeavour возвращается на Землю в рамках миссии Demo-2. Приводнение произошло в Мексиканском заливе у побережья Пенсаколы, штат Флорида, в воскресенье, 2 августа 2020 года. Бенкен и Герли вернулись, проведя 64 дня в космосе.
Возвращение астронавтов Боба Бенкена и Дага Херли с МКС на корабле Crew Dragon
А это уже старт первой регулярной миссии SpaceX Crew-1 к МКС. На борту 3 астронавта NASA: Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт аэрокосмических исследований Японии Соичи Ногучи. Экипаж будет находиться на борту станции в течение шести месяцев.
Старт Falcon 9 в рамках первой регулярной миссии SpaceX Crew-1 к МКС
Фото Сатурна (вверху) и Юпитера (внизу) после захода солнца. Вид из Национального парка Шенандоа. Эти две планеты приближаются друг к другу в небе, двигаясь к "большому соединению", которое состоялось 21 декабря.
Сатурн и Юпитер на ночном небе перед "большим соединением"
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