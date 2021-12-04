Ловит предметы на лету: инженеры показали необычный дрон с птичьими лапками.

Инженеры часто черпают вдохновение прямо у природы, часто не брезгуя "плагиатом". Так исследователи из Стэнфордского университета создали универсальную систему приземления для дронов благодаря наблюдению за птицами во время посадки, которая выглядит несколько странно, но работает эффективно.

Дрон получил очень реалистичную конструкцию с ногами и когтями. Он может садиться на любые поверхности при любых погодных условиях, а также может ловить предметы в воздухе. Похоже, что уже совсем скоро у голубей появятся новые соседи.

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Как работает необычная платформа

Система SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) – достаточно точная имитация лап и когтей птиц со сходством с сухожилием и мышцами. Она работает автоматически, и, кстати, птицы перед посадкой на любую поверхность всегда используют одинаковый алгоритм поведения, независимо от того, куда садятся.

Заключительную часть посадки с закреплением когтями птицы производят на рефлексах исключительно в нижних конечностях. Испытания системы на дроне также показали, что алгоритм посадки может быть универсальным и широко тиражироваться для разных беспилотников.

После захвата когтями поверхности приземления акселерометр на правой ноге дрона дает команду остановить все двигатели и инициирует систему балансировки, чтобы дрон не перевернулся вперед. На видео это выглядит здорово.

Работа системы SNAG: смотрите видео

Когти системы SNAG автоматически смыкаются на поверхности приземления в течение 20 мс. Это позволяет системе хватать предметы в воздухе и крепко удерживать их. Применение системы может иметь множество сценариев от наблюдательных миссий до разведывательных и спасательных. Дроны с системой SNAG могут выполнять операции с объектами буквально на лету. Интересно будет увидеть что-то похожее в коммерческих дронах.