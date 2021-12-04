Дрон получил очень реалистичную конструкцию с ногами и когтями. Он может садиться на любые поверхности при любых погодных условиях, а также может ловить предметы в воздухе. Похоже, что уже совсем скоро у голубей появятся новые соседи.

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Как работает необычная платформа

Система SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) – достаточно точная имитация лап и когтей птиц со сходством с сухожилием и мышцами. Она работает автоматически, и, кстати, птицы перед посадкой на любую поверхность всегда используют одинаковый алгоритм поведения, независимо от того, куда садятся.

Заключительную часть посадки с закреплением когтями птицы производят на рефлексах исключительно в нижних конечностях. Испытания системы на дроне также показали, что алгоритм посадки может быть универсальным и широко тиражироваться для разных беспилотников.

После захвата когтями поверхности приземления акселерометр на правой ноге дрона дает команду остановить все двигатели и инициирует систему балансировки, чтобы дрон не перевернулся вперед. На видео это выглядит здорово.

Работа системы SNAG: смотрите видео

Когти системы SNAG автоматически смыкаются на поверхности приземления в течение 20 мс. Это позволяет системе хватать предметы в воздухе и крепко удерживать их. Применение системы может иметь множество сценариев от наблюдательных миссий до разведывательных и спасательных. Дроны с системой SNAG могут выполнять операции с объектами буквально на лету. Интересно будет увидеть что-то похожее в коммерческих дронах.