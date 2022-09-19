В исследовании, опубликованном в понедельник в рецензируемом журнале Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), команда исследователей утверждает, что они обнаружили крупнейшие кристаллы загадочной формы алмаза под названием лонсдейлит .

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Чем лонсдейлит отличается от обычных алмазов

По словам исследователей, благодаря своей уникальной гексагональной структуре лонсдейлит примерно на 58 процентов твердее земных алмазов. И поскольку он не появляется естественным образом на Земле, лонсдейлит был найден лишь в редких урейлитных метеоритах, что делает раскрытие происхождения материала трудным заданием. Однако это, похоже, не остановило этих учёных.

Это исследование категорически доказывает, что лонсдейлит существует в природе,

– заявил в пресс-релизе старший научный сотрудник Дугал Маккалох по RMIT.

Загадка формирования лонсдейлита

Выводы МакКаллока и команды обнаружили, что эти экземпляры лонсдейлита могли образоваться в результате уничтожения карликовой планеты гигантским астероидом около 4,5 миллиарда лет назад.

Ключевым моментом является то, что загадочные алмазы образовались после столкновения, а не во время него, как считалось ранее, а это значит, что для создания лонсдейлита могут быть необходимы не столь чрезвычайные, уничтожающие силы, а скорее условия, которые формируются после уничтожения экзопланеты.

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Ведущий автор исследования и геолог Университета Монаша Энди Томкинс считает, что полученные данные могут помочь воспроизвести процесс искусственно в промышленных масштабах, где чрезвычайно крепкие алмазы могут быть использованы для создания "сверхпрочных деталей машин". Лонсдейлит уже был создан искусственно, но не в тех масштабах, которые предполагает Томкинс.