Вскоре после окончания Кембриджского университета у будущего ученого, тогда еще очень молодого, диагностировали неизлечимое заболевание – боковой амиотрофический склероз. Со временем он привел к полному параличу и потере речи. Но это не помешало активно заниматься наукой и преподаванием.

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Загадочная доска

В лондонском Музее науки недавно появился необычный экспонат – школьная доска из квартиры Хокинга, густо усеяна различными рисунками, словами, фразами, знаками и уравнениями.

Их авторы – коллеги-физики Хокинга, принимавшие вместе с ним участие в конференции по вопросам суперпространства и супергравитации в Кембриджском университете в далеком 1980 году.

и супергравитации в Кембриджском университете в далеком 1980 году. Долгое время о существовании этой доски никто не знал – экспонатом выставки, посвященной Хокингу, она стала лишь через 42 года после создания.

Поэтому теперь главная интрига – разгадать тайну этих загадочных рисунков.

Например, что может означать фраза "симметрия ступора", изображение бородатого инопланетянина и кальмара с плоским носом, который ползет по стене? Или же какую тайну скрывает банка с надписью "Exxon supergravity"?



Стивен Хокинг в своем кабинете в Кембридже / Фото Сара Линд

Ведь друзья и коллеги ученого, участвовавшие в "росписи", еще живы. Возможно, они смогут вспомнить давнюю встречу в квартире Хокинга и помогут раскрыть тайну загадочной доски.

Интересно, что доска все это время хранилась. Никто за столько времени не знал, что на ней написано. Она сочетается с десятками других экспонатов, включая копию докторской диссертации физика 1966 года, диссертацию о расширении Вселенной, его инвалидную коляску и персонализированную куртку, подаренную ему создателями "Симпсонов" в честь его многократных появлений в шоу.



Куртка, подаренная Хокингу создателями "Симпсонов", является частью экспозиции музея / Фото Jennie Hills/Science Museum Group

Как сообщает The Guardian, выставка продлится до 12 июня в Музее науки в Лондоне, а затем отправится в путь с остановками в нескольких других музеях Великобритании.