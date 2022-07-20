Лондонский мост завернули в фольгу, чтобы спасти от ужасной жары: посмотрите на эти фото
Источник:Futurism
Мир продолжает страдать от сильной жары. Сложная ситуация в Великобритании: там термометры преодолели отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего страдают даже исторические сооружения.
Мы уже рассказывали о сложной ситуации с погодой в Великобритании, где от палящего солнца растаяла взлетная полоса военной базы Брайз Нортон вблизи Лондона. Температура, как выяснилось, может повредить и исторические памятники. К примеру, 135-летний мост.
Интересно Во Франции +40, в Португалии +47: Европа продолжает страдать от аномальной жары и лесных пожаров
Мост в фольге
Великобритания впервые в своей истории объявила "красное предупреждение" о сильной жаре. Ожидается, что оно повлияет на значительную часть Англии. Труднее всего сегодня в Лондоне.
Там пытаются спасти викторианский мост Хаммерсмит. Его обернули в серебряную фольгу, чтобы отражать солнце, которое приводит к появлению микротрещин в устаревших чугунных постаментах. Интересно, что у моста есть и деревянные элементы.
Мост Хаммерсмит в процессе обертывания фольгой / Фото itv
Мост Хаммерсмит в процессе обертывания фольгой / Фото itv
Сейчас, когда страну накрыла смертельная жара, чиновники надеются, что система вместе с фольгой поможет поддерживать температуру цепей чувствительного постамента ниже 13 градусов Цельсия.