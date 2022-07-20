Лондонский мост завернули в фольгу, чтобы спасти от ужасной жары: посмотрите на эти фото

Мир продолжает страдать от сильной жары. Сложная ситуация в Великобритании: там термометры преодолели отметку в 40 градусов по Цельсию, из-за чего страдают даже исторические сооружения.

Мы уже рассказывали о сложной ситуации с погодой в Великобритании, где от палящего солнца растаяла взлетная полоса военной базы Брайз Нортон вблизи Лондона. Температура, как выяснилось, может повредить и исторические памятники. К примеру, 135-летний мост.

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Мост в фольге

Великобритания впервые в своей истории объявила "красное предупреждение" о сильной жаре. Ожидается, что оно повлияет на значительную часть Англии. Труднее всего сегодня в Лондоне.

Там пытаются спасти викторианский мост Хаммерсмит. Его обернули в серебряную фольгу, чтобы отражать солнце, которое приводит к появлению микротрещин в устаревших чугунных постаментах. Интересно, что у моста есть и деревянные элементы.



Мост Хаммерсмит в процессе обертывания фольгой / Фото itv



Мост Хаммерсмит в процессе обертывания фольгой / Фото itv

В 2020 году наблюдалась похожая ситуация, приведшая к остановке работы моста почти на год. Тогда местные власти инвестировали примерно полмиллиона американских долларов в систему охлаждения, которую описывают как "гигантский блок кондиционирования воздуха на каждом из четырех пьедесталов".

Сейчас, когда страну накрыла смертельная жара, чиновники надеются, что система вместе с фольгой поможет поддерживать температуру цепей чувствительного постамента ниже 13 градусов Цельсия.