Добавим, что "Локатор" может найти устройства, которые не подключены к интернету. Ведь для поиска программа использует Bluetooth.

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Как работает программа

Чтобы предоставить доступ к "локатору" другим производителям, Apple запустила программу "сеть локатора". С помощью приложения Made for iPhone (MFi) сторонний разработчик девайса может подключить свой продукт к сети Apple, которую видит "Локатор".

При этом новые устройства должны отвечать таким же требованиям к защите конфиденциальности, что и устройства Apple.

Если девайсы пройдут проверку, то пользователь сможет добавить их во вкладку "Вещи", которая появилась после последнего обновления "Локатора». После этого девайсы получат отметку Works with Apple Find My (совместимо с локатором).

Первыми девайсами, которые получат поддержку “Локатора” от Apple, станут такие девайсы: