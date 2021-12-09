Logitech представила яркие клавиатуру и мышь в ретро-дизайне и с программируемыми кнопками
Источник:Logitech
Logitech представила новые модели стильных аксессуаров из линейки POP. В набор вошли клавиатура POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat.
Производитель заявляет три года жизни в клавиатуре и возможность программировать отдельные клавиши. О характеристиках каждого отдельного продукта рассказываем подробнее.
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Серия POP
Новинки представлены в трех цветовых решениях:
- В первом варианте аксессуары выполнены преимущественно в фиолетовом и зеленом цветах с добавлением желтого и белого.
- Во втором – в розовых и красных.
- Третий же предлагает желтый, черный и серый цвета.
Клавиатура POP Keys
Клавиатура выполнена в ретро-дизайне с круглыми клавишами. В комплекте обещают 8 сменных кнопок с изображениями популярных эмодзи (4 установленных и 4 дополнительных). Они помогут подстроить клавиатуру по вкусу пользователя.Кстати, недавно мы писали о том, какой смайлик пользователи использовали чаще всего в 2021 году.
С помощью специального программного обеспечения Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям. Производитель заявляет о приятном звуке механических переключателей, который напомнит о старых пишущих машинках. 12 новых комбинаций с функциональной клавишей Fn позволяют быстро переключиться на необходимую команду: сделать скриншот экрана, отключить микрофон и управлять воспроизведением мультимедиа и прочее.
Клавиатура POP Keys / Фото Logitech
В верхней части расположены кнопки, позволяющие быстро переключаться между разными устройствами. Клавиатуру можно подключить сразу к трем разным гаджетам и одним нажатием кнопки переходить ко вводу на другом устройстве.
Клавиатура совместима с операционными системами MacOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android.
Мышь POP Mouse
Мышь POP Mouse оборудована специальной кнопкой в верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но может быть настроена для других команд.
Она оборудована колесиком Smartwheel, которое автоматически переключается из режима строчного скроллинга в скоростную прокрутку страниц. Благодаря технологии SilentTouch щелчки почти не слышны, а высокоточное отслеживание позволяет работать на поверхностях небольшого размера.
После загрузки по Logitech Options вы также сможете использовать POP Mouse с Logitech Flow, новой функцией для быстрой переноски текста, файлов и изображений между несколькими устройствами.
Мышь POP Mouse / Фото Logitech
Мышка совместима с операционными системами macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.
Коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat
В коллекцию POP также входит новый коврик для стола Studio Series Desk Mat. Он яркий, устойчивый к влаге и не скользит по столу.
Коврик Studio Series Desk Mat / Фото Logitech
Большие размеры позволяют разместить на нем и клавиатуру, и мышь.
Коврик Studio Series Desk Mat / Фото Logitech
Цены
Новинки появятся в продаже 20 декабря 2021 года.
- Клавиатура будет продаваться по цене 99,99 доллара.
- Мышка стоит 39,99 доллара.
- Коврик – 19,99 доллара.