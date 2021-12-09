Производитель заявляет три года жизни в клавиатуре и возможность программировать отдельные клавиши. О характеристиках каждого отдельного продукта рассказываем подробнее.

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Серия POP

Новинки представлены в трех цветовых решениях:

В первом варианте аксессуары выполнены преимущественно в фиолетовом и зеленом цветах с добавлением желтого и белого.

Во втором – в розовых и красных.

Третий же предлагает желтый, черный и серый цвета.

Клавиатура POP Keys

Клавиатура выполнена в ретро-дизайне с круглыми клавишами. В комплекте обещают 8 сменных кнопок с изображениями популярных эмодзи (4 установленных и 4 дополнительных). Они помогут подстроить клавиатуру по вкусу пользователя.

Кстати, недавно мы писали о том, какой смайлик пользователи использовали чаще всего в 2021 году.

С помощью специального программного обеспечения Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям. Производитель заявляет о приятном звуке механических переключателей, который напомнит о старых пишущих машинках. 12 новых комбинаций с функциональной клавишей Fn позволяют быстро переключиться на необходимую команду: сделать скриншот экрана, отключить микрофон и управлять воспроизведением мультимедиа и прочее.

Клавиатура POP Keys / Фото Logitech

В верхней части расположены кнопки, позволяющие быстро переключаться между разными устройствами. Клавиатуру можно подключить сразу к трем разным гаджетам и одним нажатием кнопки переходить ко вводу на другом устройстве.

Клавиатура совместима с операционными системами MacOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android.

Мышь POP Mouse

Мышь POP Mouse оборудована специальной кнопкой в ​​верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но может быть настроена для других команд.

Она оборудована колесиком Smartwheel, которое автоматически переключается из режима строчного скроллинга в скоростную прокрутку страниц. Благодаря технологии SilentTouch щелчки почти не слышны, а высокоточное отслеживание позволяет работать на поверхностях небольшого размера.

После загрузки по Logitech Options вы также сможете использовать POP Mouse с Logitech Flow, новой функцией для быстрой переноски текста, файлов и изображений между несколькими устройствами.

Мышь POP Mouse / Фото Logitech

Мышка совместима с операционными системами macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.

Коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat

В коллекцию POP также входит новый коврик для стола Studio Series Desk Mat. Он яркий, устойчивый к влаге и не скользит по столу.

Коврик Studio Series Desk Mat / Фото Logitech

Большие размеры позволяют разместить на нем и клавиатуру, и мышь.

Коврик Studio Series Desk Mat / Фото Logitech

Цены

Новинки появятся в продаже 20 декабря 2021 года.