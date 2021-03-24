Космическое подразделение компании Lockheed Martin объявило о подписании партнерского соглашения со стартапом Omnispace, который занимается разработкой гибридной спутниковой сети связи. В рамках соглашения компании намерены "совместно изучить возможность построения 5G-сети в космосе".

Вице-президент Lockheed Martin Рик Эмброуз после подписания соглашения отметил, что у Omnispace "есть очень четкое видение того, как предлагать услугу", а также как донести ее до мобильных устройств.

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Он также отметил, что компании уже около года взаимодействуют друг с другом. Соглашение о стратегических интересах должно лишь укрепить совместную деятельность в направлении создания гибридной сети связи, которая сочетает в себе охват глобальной спутниковой сети с пропускной способностью сетей мобильных операторов связи.

Конкуренция со SpaceX и One Web

Очевидно, будущая сеть Lockheed Martin и Omnispace будет конкурировать на рынке спутникового интернета с другими подобными проектами, такими как SpaceX Starlink и OneWeb. Преимущество гибридной сети связи заключается в том, что она предлагает прямую связь с устройством, а не дорогие наземные терминалы, необходимые пользователям для подключения к другим спутниковым сетям.

Мы можем предложить возможность использования мобильной связи пользователям стандартизированных смартфонов или терминалов 5G, и, как вы понимаете, это открывает доступ к множеству приложений,

– заявил глава Omnispace.

С момента своего основания в 2012 году Omnispace привлекла около 140 миллионов инвестиций. В будущем компания намерена осуществить проверку своей технологии в космосе с помощью концептуальной модели сети. Несмотря на то, что проектирование гибридной сети связи еще не завершено, Omnispace говорит о том, что она "будет иметь значительно более низкую стоимость, чем другие спутниковые группировки, которые используются для предоставления услуг связи.