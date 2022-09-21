Новое лазерное оружие от Lockheed Martin готово к использованию в США

Один из крупнейших военных подрядчиков Пентагона Lockheed Martin готов представить ведомству свою новую разработку. Боевой лазер HELSI имеет мощность 300 киловатт.

В конце августа компания Lockheed Martin начала устанавливать боевые лазеры на американские военные корабли. Теперь же очередь дошла до наземного транспорта.

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Что известно о новом оружии

Согласно источнику, Lockheed Martin передала в Офис замминистра обороны США образец нового оружия.

Это самый мощный лазер, который в Lockheed Martin производили по сей день. Он в пять раз превышает мощность тактического лазера HELIOS, поставляемого ВМС США в августе для установки на военные корабли.

Этот лазер класса 300 киловатт уже готов к интеграции с боевыми машинами.

Lockheed Martin увеличила мощность и эффективность, а также уменьшила вес и объем непрерывно-волновых высокоэнергетических лазеров, что снижает риск для будущих усилий по развертыванию высокомощных лазерных систем вооружений,

– говорит Рик Кордаро, вице-президент Lockheed Martin Advanced Product Solutions.

Первоначально HELSI будет использоваться в нескольких демонстрационных проектах, включая систему лазерного ПВО под названием High Energy Laser. Лабораторные и полевые испытания намечены на конец текущего года.