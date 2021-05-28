Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобиль

Американские компании Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA электрический лунный автомобиль. Его планируется использовать в рамках пилотируемой космической программы Artemis по исследованию спутника Земли. Проект получил название Lunar Terrain Vehicle.

В течение текущего десятилетия США планируют отправить исследовательские роботизированные и пилотируемые миссии на спутник Земли, а также основать там обитаемую исследовательскую базу. На недавней презентации представители Lockheed Martin и General Motors сообщили, что их разработка будет оснащена технологиями автономного движения.

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Чем будет особенный новый лунный ровер

Лунный транспортное средство будет иметь "существенно выше запас хода" по сравнению с лунными автомобилями (Lunar Roving Vehicle, LRV), которые использовались в ходе миссий "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в начале 70-х годов прошлого века.

Обе компании решили сотрудничать после того, как NASA обратилось к частному сектору с предложением разработать для лунной программы Artemis два типа лунных транспортных средств: открытый ровер Lunar Terrain Vehicle (или LTV) и больший закрытый мобильный комплекс Lunar Surface Science Mobility System. Второй будет по сути передвижной герметичной многоколесной исследовательской лабораторией.

Для LTV американское аэрокосмическое агентство NASA выдвинуло лишь несколько ключевых требований.

Лунный ровер должен быть оснащен технологиями автономного передвижения и системой машинного зрения, управляемой с Земли , для перемещения в неблагоприятных условиях лунной поверхности.

, для перемещения в неблагоприятных условиях лунной поверхности. Кроме того, транспортное средство должно быть полностью электрическим , способным заряжать себя самостоятельно, например, с помощью бортовых солнечных панелей или других систем, а также с помощью внешней инфраструктуры, которую планируется разместить на Луне.

, способным заряжать себя самостоятельно, например, с помощью бортовых солнечных панелей или других систем, а также с помощью внешней инфраструктуры, которую планируется разместить на Луне. Также LTV должен быть способен перевозить двух экипированных астронавтов, а также любую полезную нагрузку массой до 500 кг на расстояние хотя бы двух километров на одном заряде батарей.

Автомобиль должен иметь прочную конструкцию, которая способна выдерживать неблагоприятные условия южного полюса Луны, где температура может варьироваться от +126 до -173 градусов по Цельсию во время лунной ночи.

Лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle находится на ранней стадии разработки, поэтому компании пока не стали сообщать его характеристики, ожидаемый вес и запас хода. Однако, по словам вице-президента General Motors Джеффа Райдера, он будет создан из легких, прочных и эластичных материалов.

Вице-президент Lockheed Martin Кирк Ширеман отметил, что они хотят создать аппарат с очень длительным сроком службы.

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Опыт компаний в разработке лунного транспорта

Стоит отметить, что обе компании уже имеют большой опыт в разработке технологий, которые использовались на Луне. Lockheed Martin и General Motors были одними из тех, кто принимал участие в космической программе "Аполлон".

General Motors разработала для лунных автомобилей, которые использовались в миссиях "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17", корпус и колеса. Lockheed Martin в свою очередь участвовала в разработке посадочных модулей.

В ходе миссии "Аполлон-17" в 1972 году ее командир Юджин Сернан, к этому уже летал к спутнику Земли в рамках миссии "Аполлон-102, но не высаживался на его поверхность, в целом проездил на лунном автомобиле LRV более 35 км и удалялся на нем от лунного посадочного модуля на расстояние более 7 километров.