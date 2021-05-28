В течение текущего десятилетия США планируют отправить исследовательские роботизированные и пилотируемые миссии на спутник Земли, а также основать там обитаемую исследовательскую базу. На недавней презентации представители Lockheed Martin и General Motors сообщили, что их разработка будет оснащена технологиями автономного движения.
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Чем будет особенный новый лунный ровер
Лунный транспортное средство будет иметь "существенно выше запас хода" по сравнению с лунными автомобилями (Lunar Roving Vehicle, LRV), которые использовались в ходе миссий "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17" в начале 70-х годов прошлого века.
Обе компании решили сотрудничать после того, как NASA обратилось к частному сектору с предложением разработать для лунной программы Artemis два типа лунных транспортных средств: открытый ровер Lunar Terrain Vehicle (или LTV) и больший закрытый мобильный комплекс Lunar Surface Science Mobility System. Второй будет по сути передвижной герметичной многоколесной исследовательской лабораторией.
Для LTV американское аэрокосмическое агентство NASA выдвинуло лишь несколько ключевых требований.
- Лунный ровер должен быть оснащен технологиями автономного передвижения и системой машинного зрения, управляемой с Земли, для перемещения в неблагоприятных условиях лунной поверхности.
- Кроме того, транспортное средство должно быть полностью электрическим, способным заряжать себя самостоятельно, например, с помощью бортовых солнечных панелей или других систем, а также с помощью внешней инфраструктуры, которую планируется разместить на Луне.
- Также LTV должен быть способен перевозить двух экипированных астронавтов, а также любую полезную нагрузку массой до 500 кг на расстояние хотя бы двух километров на одном заряде батарей.
- Автомобиль должен иметь прочную конструкцию, которая способна выдерживать неблагоприятные условия южного полюса Луны, где температура может варьироваться от +126 до -173 градусов по Цельсию во время лунной ночи.
Лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle находится на ранней стадии разработки, поэтому компании пока не стали сообщать его характеристики, ожидаемый вес и запас хода. Однако, по словам вице-президента General Motors Джеффа Райдера, он будет создан из легких, прочных и эластичных материалов.
Вице-президент Lockheed Martin Кирк Ширеман отметил, что они хотят создать аппарат с очень длительным сроком службы.
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Опыт компаний в разработке лунного транспорта
Стоит отметить, что обе компании уже имеют большой опыт в разработке технологий, которые использовались на Луне. Lockheed Martin и General Motors были одними из тех, кто принимал участие в космической программе "Аполлон".
General Motors разработала для лунных автомобилей, которые использовались в миссиях "Аполлон-15", "Аполлон-16" и "Аполлон-17", корпус и колеса. Lockheed Martin в свою очередь участвовала в разработке посадочных модулей.
В ходе миссии "Аполлон-17" в 1972 году ее командир Юджин Сернан, к этому уже летал к спутнику Земли в рамках миссии "Аполлон-102, но не высаживался на его поверхность, в целом проездил на лунном автомобиле LRV более 35 км и удалялся на нем от лунного посадочного модуля на расстояние более 7 километров.