Люди ждут: предварительные заказы Cybertruck достигают фантастических 80 миллиардов долларов

Количество желающих приобрести наиболее необычную модель Tesla продолжает расти. С мая количество предварительных заказов выросло с 1 миллиона до 1,2 миллиона. Если все заказчики действительно купят Cybertruck, когда он наконец-то поступит в продажу, это принесет компании по меньшей мере 80 миллиардов долларов.

Напомним, что Илон Маск перенес выход электрического пикапа на 2022 год. Если бы все пошло по начальному графику, то Cybertruck уже сходил бы с конвейера на заводах Tesla. Однако производителю пришлось отложить реализацию этой программы для наращивания объемов выпуска Model Y.

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Также возникли сложности с дизайном и техпроцессом изготовления жесткого стального корпуса, что требует новых подходов. В начале сентября проинформированный источник в компании заявил, что, по словам Маска, начало производства пикапа можно ожидать не раньше конца 2022 года.

Заказы на Cybertruck растут

Тем временем предварительные заказы продолжают поступать. За первую неделю после анонса Cybertruck было получено 250 тысяч заявок. И, несмотря на пандемию и отсрочку со стороны Tesla, люди продолжают бронировать электропикап.

В июне 2020-го желающих было уже более 650 тысяч .

. В мае 2021-го уже более 1 миллиона .

. Теперь, по данным неофициального счетчика, количество предварительных заказов превысило 1 миллион 270 тысяч.

Сколько будет истязать Cybertruck

Наибольшим спросом пользуются двух- и трехмоторные конфигурации Dual Motor и Tri Motor.

В прошлом месяце Tesla удалила с сайта упоминания о ценах и отделке Cybertruck, но на основании ранее раскрытой информации о стоимости можно заключить, что средняя цена будет составлять 58 тысяч долларов, поэтому стоимость забронированных машин может составить более 80 миллиардов долларов.

Правда, стоит уточнить, что депозит на Cybertruck составляет всего 100 долларов (для моделей Y и 3 он был 1000), так что соотношение тех, кто забронировал и тех, кто реально купит авто, может оказаться совсем другим. Как бы там ни было, Tesla сейчас лидирует на рынке электрических пикапов по количеству предзаказов, хотя ряд компаний уже вышел на рынок с собственными моделями.