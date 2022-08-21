Не так давно 24 канал рассказывал о том, что NASA определилось с датой запуска супертяжелой ракеты SLS. Сейчас американское космическое агентство готовится к запуску миссии Artemis-1 – тестового автономного полета к Луне и обратно.

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Очень коротко об Artemis-3

Подобно Artemis-1 без экипажа и Artemis-2 с экипажем, эта миссия направлена на запуск гигантской ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion. Для посадки на Луну экипаж будет использовать SpaceX Starship, систему, которую компания американского миллиардера Илона Маска сейчас разрабатывает для миссий с экипажем людей.

Экипаж Artemis-3 еще не назван, и дата запуска в 2025 году более чем условная. NASA ожидает результатов как от Artemis 1, так и от Artemis 2, прежде чем окончательно утвердить Artemis-3.

Космическое агентство потребует значительного прогресса в создании скафандров. Напомним, что их разработку отдали двум частным компаниям.

Следует также добавить, что ракетная система Starship пока не готова – продолжаются тестовые испытания и подготовка к первому орбитальному полету.

Интересный факт! NASA готовится к проведению важного эксперимента вне магнитного поля Земли. Его результаты должны продемонстрировать, насколько космическая гравитация может влиять на астронавтов в частности – это поможет подготовить надлежащую защиту для них. Кроме того, в рамках Artemis-1 будет проведен ряд различных измерений влияния космической радиации.

Подготовка к историческому событию

Миссия Artemis-1, полет которой намечен на 29 августа 2022 года, оценит готовность ракеты SLS и корабля Orion к транспортировке астронавтов.

Основными целями Artemis-2 (запланированная на 2024 год) будет перелет четырех человек на орбиту Луны и обратно. Artemis-2 будет длиться не менее восьми дней (но может продлиться до трех недель).

Помимо оценки данных, собранных из Artemis 1 и 2, NASA также нужно будет убедиться, что скафандры надежно защитят астронавтов. Сначала агентство разрабатывало скафандры собственными силами, но оно решило перейти к коммерческим поставщикам после того, как Офис генерального инспектора NASA предупредил, что созданные агентством скафандры вызывают неоправданные задержки.

Последним пунктом станет готовность системы Starship от SpaceX. Starship провел всего несколько испытаний в воздухе и еще не осуществил орбитальную миссию. Компания надеется выполнить орбитальную миссию в 2022 году. Подготовка Starship к месячной миссии также была отложена из-за жалобы (а впоследствии и судебного иска) Blue Origin, конкурента по контракту HLS с NASA. Суд Безос проиграл, но он задержал реализацию договора на несколько месяцев.

Первая женщина на Луне

Состав экипажа Artemis-3 до сих пор не объявлен. В то же время в NASA заявили, что в экипаж войдут четыре астронавта.

По крайней мере, часть экипажа будут составлять астронавты NASA. Агентство пообещало, что в посадочный экипаж войдут первая женщина и первый темнокожий человек на Луне (поскольку во всех миссиях высадки людей в рамках программы Apollo в 1960-х и 1970-х на борту были белые мужчины). В 2022 году NASA открыло право на участие в программе Artemis для всего отряда астронавтов.

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Какие еще агентства могут быть приглашены к участию в программе, неизвестно, однако, вероятно, стоит ожидать участия астронавтов из ESA (Европейское космическое агентство) и JAXA (Японское космическое агентство). Artemis является международной программой, и коалиция из десятков агентств формирует соглашение Artemis, возглавляемое NASA.

Американцы уже пообещали Японии место в предстоящей миссии на Луну и, возможно, место в миссии по высадке на спутник. Япония и Соединенные Штаты заключили соглашение как часть комплекса по соглашениям по кибербезопасности, сотовым сетям 5G и другому научно-техническому сотрудничеству.

Европейское космическое агентство является главным участником соглашения Artemis, предоставляя европейский служебный модуль для космического корабля NASA Orion, а также несколько элементов для будущей космической станции Gateway. Менее вероятным выбором была бы Канада, поскольку у страны уже есть астронавт, назначенный на Artemis-2 благодаря вкладу робототехнических технологий Canadarm3 в Gateway.

Подробнее о Artemis-3

Artemis-3 будет иметь подобный профиль миссии и Artemis-2, включая запуск из Космического центра Кеннеди, транслунный переход для доставки астронавтов на Луну, орбитальную миссию и возвращение на Землю для приземления в Тихом океане.

Главной целью миссии после Artemis-2 будет размещение двух человек на южном полюсе Луны, в зоне богатой водяным льдом, которая называется "Базовый лагерь Артемиды". (Остальные два астронавта останутся на борту Ориона, на лунной орбите, а место посадки еще не определено.)

Наблюдения в ходе многочисленных миссий подтверждают наличие большого количества воды под поверхностью Луны, особенно в постоянно затененных кратерах, куда не попадает солнечный свет. Эти кратеры могут включать в себя богатые водородом отложения и водяной лед под верхним слоем на глубине в один метр. Вода необходима не только для нужд человека, но и техники и выращивания растений на поверхности.

Карты высокого разрешения, полученные от NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, действительно предоставляют много информации об имеющейся воде, хотя исследователи говорят, что нет уверенности в том, насколько чиста вода и где именно она находится. Кроме того, превращение воды в топливо все еще исследуется (в частности, CubeSat, выбранный для полета из Artemis-1, будет исследовать электролиз воды).

В ближайшие годы NASA будет исследовать несколько районов южного полюса с помощью серии коммерческих миссий Lunar Payload Services, которые будут размещать посадочные аппараты, марсоходы и научные полезные грузы на поверхности.

Канада также может отправить роботизированный марсоход на Луну уже в 2026 году.

Миссии CLPS и роботизированные исследования в 2020 году могут помочь ученым и инженерам узнать, сколько воды доступно для людей.

Кроме изучения воды на Луне и научных экспериментов, NASA ожидает, что приземлившийся экипаж проведет на поверхности Луны 6,5 дней, что почти вдвое больше, чем астронавты программы Apollo во время своих самых продолжительных миссий. Они осуществят четыре месячных выхода продолжительностью около шести часов и пока в этих выходах не предусмотрен марсоход для передвижения по поверхности спутника.

А что дальше?

Планирование дальнейших действий после Artemis-3 сейчас очень неопределенно, учитывая, что миссия запланирована на относительно отдаленное будущее. В то же время NASA имеет общую картину и уже есть определенные планы на конец 2020-х годов. Время выполнения этих миссий зависит от того, сколько денег агентство получит от Конгресса, а также от технического прогресса программы Artemis.

В целом дальнейшие миссии предусматривают строительство космической станции Gateway и первая такая миссия – Artemis-4 – запланирована на 2027 году.

Далее следует следующая высадка на Луну в рамках Artemis-5 в 2028 году.

Следующие три посадки Artemis 6, 7 и 8 должны состояться в 2029, 2030 и 2031 годах.

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Дальше только Марс

NASA рассматривает программу Artemis как плацдарм для организации будущих миссий на Марс, но когда именно это должно произойти, еще не решено. В начале 2022 года агентство заявило, что цель состоит в том, чтобы сначала сосредоточиться на ежегодных высадках на Луну, построении лунной станции и базы на спутнике перед более детальным планированием экспансии на Красную планету.

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