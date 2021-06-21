Полет Безоса в космос

Джефф Безос является основателем космической компании Blue Origin. Не так давно он объявил, что вместе со своим братом Марком он отправится в космос в рамках первого туристического полета. Напомним, что полет запланирован на 20 июля 2021 года.

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Питиции о запрете Безосу возвращаться на Землю

Заявление об этом миллиардер сделал 7 июля, а уже через три дня в интернете появились две петиции с призывом запретить бизнесмену возвращения на планету, причем каждая из них собрала тысячи подписей всего за несколько дней.

Наиболее популярная петиция называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю", а в ее описании сказано, что "миллиардеров не должно существовать на Земле или в космосе, но, если они выберут последнее, они должны там остаться".

Пользователи платформы, которые подписали петицию, высказывали различные причины ее одобрения, но чаще всего это связано с желанием избавиться от миллиардеров.

Во второй петиции Безоса сравнивают с вымышленным злодеем из вселенной комиксов DC Лексом Лютором. Интересно, что обе петиции сейчас являются одними из самых подписываемых на платформе change.org.