Люди начали употреблять табак много тысяч лет назад: исследование

Сегодня вредный табак распространен везде. Употребление табака вызывает никотиновую зависимость, которую преодолеть не так просто. Но когда человек "подсел" на этот наркотик? Археологические находки говорили, что произошло это довольно давно. Но новое открытие подвигает эту дату на несколько тысяч лет назад.

В штате Юта, США, ученые обнаружили древний очаг. Он располагается посреди пустыни на месте современного военного полигона Военно-воздушных сил США. В очаге археологи обнаружили обугленные семена табака, что свидетельствует, говорят эксперты, о его употреблении. Очаг мезоамериканцы жгли 12 300 лет назад.

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Два обугленных семени табака, найденные в очаге / Фото Haaretz

Никотиновая зависимость мезоамериканцев

Табак попал в старый свет после открытия Америки. В 1559 году Эрнандес де Бонкало привез табак в Европу, где он был высажен в Толедо, Испания. Вероятно, что именно его мы должны "благодарить" за никотиновую зависимость, которая распространилась по Европе.

Но коренные жители Америки давно использовали табак как для церемониальных и ритуальных целей, так и просто употребляли из-за зависимости от никотина. Ранее самые ранние свидетельства употребления растения датировали примерно 1300 годом до нашей эры. Теперь же, вероятно, эта дата подвинулась к 10 300 году до нашей эры.

На месте раскопов ученые обнаружили также кости животных, которых ели люди, и каменные орудия.

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Как употребляли табак мезоамериканцы 12 300 лет назад?

Вероятнее всего, тогда еще не существовало трубок для курения. Ученые считают, что табак, вероятнее всего, жевали, а после использования просто выплюнули в костер. Само семя не содержит никотина. Но он есть в листьях, к которым семечко могло прилипнуть.

Найденные семена относятся к Nicotiana attuata. Этот вид характерен самым высоким уровнем никотина среди диких сортов.

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Почему ученые уверены, что семена табака не попали в очаг случайно?

12 300 лет назад на месте пустыни у Большого Соленого озера располагались болота. Это были идеальные условия для жизни людей, ведь там они могли охотиться на птиц и зверей.

Но табак не мог расти в таких условиях. Семя ведь тоже не является таким легким, чтобы быть принесенным ветром. Для розжига его тоже не могли использовать, ведь поблизости растение не росло, а горело очень быстро. Проще было найти дерево.

Ученые отдельно предполагали возможность, что семена табака попали в очаг благодаря птице добытой на охоте. Но, отмечают ученые, птицы не едят табак.

Возможно, утки умнее людей, поэтому не едят табак,

– шутит автор исследования Дарон Дьюк.

Именно поэтому ученые предполагают, что растение с содержанием никотина специально употреблялось людьми. Возможно, это помогало им сконцентрироваться. Но потребление табака могло произойти и в церемониальных целях.