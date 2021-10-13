В штате Юта, США, ученые обнаружили древний очаг. Он располагается посреди пустыни на месте современного военного полигона Военно-воздушных сил США. В очаге археологи обнаружили обугленные семена табака, что свидетельствует, говорят эксперты, о его употреблении. Очаг мезоамериканцы жгли 12 300 лет назад.

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Два обугленных семени табака, найденные в очаге / Фото Haaretz

Никотиновая зависимость мезоамериканцев

Табак попал в старый свет после открытия Америки. В 1559 году Эрнандес де Бонкало привез табак в Европу, где он был высажен в Толедо, Испания. Вероятно, что именно его мы должны "благодарить" за никотиновую зависимость, которая распространилась по Европе.

Но коренные жители Америки давно использовали табак как для церемониальных и ритуальных целей, так и просто употребляли из-за зависимости от никотина. Ранее самые ранние свидетельства употребления растения датировали примерно 1300 годом до нашей эры. Теперь же, вероятно, эта дата подвинулась к 10 300 году до нашей эры.

На месте раскопов ученые обнаружили также кости животных, которых ели люди, и каменные орудия.

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Как употребляли табак мезоамериканцы 12 300 лет назад?

Вероятнее всего, тогда еще не существовало трубок для курения. Ученые считают, что табак, вероятнее всего, жевали, а после использования просто выплюнули в костер. Само семя не содержит никотина. Но он есть в листьях, к которым семечко могло прилипнуть.

Найденные семена относятся к Nicotiana attuata. Этот вид характерен самым высоким уровнем никотина среди диких сортов.

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Почему ученые уверены, что семена табака не попали в очаг случайно?

12 300 лет назад на месте пустыни у Большого Соленого озера располагались болота. Это были идеальные условия для жизни людей, ведь там они могли охотиться на птиц и зверей.

Но табак не мог расти в таких условиях. Семя ведь тоже не является таким легким, чтобы быть принесенным ветром. Для розжига его тоже не могли использовать, ведь поблизости растение не росло, а горело очень быстро. Проще было найти дерево.

Ученые отдельно предполагали возможность, что семена табака попали в очаг благодаря птице добытой на охоте. Но, отмечают ученые, птицы не едят табак.

Возможно, утки умнее людей, поэтому не едят табак,

– шутит автор исследования Дарон Дьюк.

Именно поэтому ученые предполагают, что растение с содержанием никотина специально употреблялось людьми. Возможно, это помогало им сконцентрироваться. Но потребление табака могло произойти и в церемониальных целях.