"Люди в черном" реальны: изобретено устройство, которое стирает память

Если вы смотрели фильм "Люди в черном", то помните, что агенты часто использовали небольшое устройство, которое стирало людям память. Гаджет был весьма полезным, ведь предотвращал утечку нежелательной информации. Оказывается, что такая штука вполне реальна и даже протестирована на животных.

Наши воспоминания, наша память, исходно кодируются в гиппокампе. Гиппокамп участвует в так называемой консолидации памяти – переходе от кратковременной к долговременной памяти. Переход происходит посредством передачи информации в химических синапсах. Японские ученые обнаружили, что на эти синапсы можно воздействовать, чтобы удалять определенные фрагменты памяти.

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Примерно так работает устройство для стирания памяти: смотреть видео

Стереть память мыши

Используя технику оптического воздействия на мозг (оптогенетику), можно разрушить белок кофилин, который напрямую влияет на работу химических синапсов.

Японские ученые предварительно ввели подопытным мышам аденовирус – "курьер", который доставлял протеины.

Во время оптического воздействия, например, вспышки света, протеины начинали продуцировать кислород, который разрушал кофилин.

Эксперимент на животных показал, что благодаря такой методике можно влиять на память в момент консолидации. Таким образом заставляя забывать только что приобретенную информацию. Например, мыши, которые только что изучили "новую задачу", забывали об этом после световой вспышки в нужный момент.

Пока не стоит беспокоиться, что такая техника будет применена на людях. Дело в том, что пока очень плохо изучено, где и когда происходит переход память от кратковременной к долговременной – консолидация. А именно в этот момент можно удалить воспоминания. Известно, что положительно на усвоение информации влияет сон, во время которого память фактически стабилизируется.