Люди больше склонны верить популярной лжи, чем менее распространенной правде, – исследование

Новое исследование показало, что люди оказались более лояльны к популярным, но ложным точкам зрения, чем к непопулярным, но истинным утверждениям. Это объясняет быстрое распространение различных теорий заговора.

К такому выводу пришли ученые из США. Они заявляют, что человек с большей вероятностью примет псевдонаучные или ложные взгляды, если считает, что их разделяет большинство, чем подлинные научные данные.

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Результаты

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли отмечают, что людям как существам социальным важно чуждое мнение. У кого-то это проявляется в большей степени, у кого-то в меньшей. Однако в целом у человеческого рода мнение себе подобных играет очень важную роль при принятии различных решений.

В рамках двух онлайн-эксперимента было опрошено более 600 взрослых жителей США. Всех просили оценить, насколько они верят каждому из 30 утверждений по шкале от одного до ста.

Среди тем опроса были: изменение климата, расовые стереотипы, вакцинация, якобы вызывающая аутизм, а также теории заговоров вроде того, что Хиллари Клинтон возглавляет организацию по продаже детей в сексуальное рабство, что теракты 11 сентября совершило само правительство США или что Землю сегодня посещают инопланетяне.

Затем респондентов просили угадать, сколько людей тоже разделяют ту или иную точку зрения.

А после этого респондентам демонстрировали подтасованные факты: показывали статистику о том, сколько людей верят или не верят в то или иное вышеприведенное утверждение.

Респонденты, сомневавшиеся в истинности той или иной точки зрения, во второй части эксперимента меняли свое мнение, как только понимали, что утверждение якобы разделяет большинство.

Наше исследование показывает, что люди с большей вероятностью принимают псевдонаучные или просто ложные взгляды, если считают, что они более популярны в социуме.

— заявил ведущий автор работы психолог Эван Ортисио.

Это и подобные исследования ярко демонстрируют факторы, приводящие к стремительному распространению теорий заговора, участники которых создают в обществе необходимый уровень заметности, привлекая в свои ряды новых последователей.