Восьмилетняя девочка связалась с астронавтами на МКС с помощью любительской радиостанции

Изабелла Пейн из города Кент в Великобритании воспользовалась любительской радиостанцией своего отца, чтобы связаться с МКС и поговорить с астронавтом Келлом Линдгреном из NASA. Разговор длился 45 секунд.

"Добро пожаловать на Международную космическую станцию", – поприветствовал Келл Линдгрен Изабеллу Пэйн. За менее чем минуту девочка успела сказать сколько ей лет и пожелать безопасного полета.

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Большая мечта

Восьмилетняя Изабелла Пэйн давно мечтала поговорить с настоящим астронавтом. Оказалось, что на борту МКС также есть радиопередатчик, похожий на тот, что самостоятельно собрал ее отец.

Это был настоящий успех. Ведь нам удалось впервые связаться с кем-то за пределами Земли с помощью моей любительской радиостанции. До этого мы общались только с теми, кто сейчас находится на планете.

– заявил отец девочки Мэтт Пэйн.

Изабелла Пэйн использует радио / Фото Daily Mail

Он поделился аудиозаписью разговора и отметил, что существует целый набор специфических обстоятельств, которые должны совпасть, чтобы связь установилась, и именно в этот раз все получилось.

Это немного знаний, но в основном чистая удача,

– сказал мужчина, отвечая на вопросы в Twitter о том, как его радио подключилось к Международной космической станции.

Астронавт Келл Линдгрен, с которым удалось связаться Изабелле, находится на борту станции уже второй раз.

До этого он был там в 2015 году, а всего провел более 15 часов в открытом космосе.

В NASA он работает с 2009 года.

Изабелла Пэйн с отцом / Фото Daily Mail

Астронавт Келл Линдгрен / Фото NASA