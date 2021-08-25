Компании Apple и Samsung, как известно, давние соперники. Два конкурента постоянно подшучивают друг над другом в своих рекламных роликах и презентациях, указывая на недостатки. Однако на этот раз все зашло слишком далеко – корейцы прошлись по Стиву Джобсу, который умер еще в 2011 году.

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Неудачная шутка и реакция сети

Одной из самых известных черт Стива Джобса было то, что он чаще всего появлялся на публике в одинаковой одежде – черная водолазка, простые синие джинсы и кроссовки. Это стало его своеобразной визитной карточкой, отличительной чертой, по которой его узнавал весь мир. Поэтому просто невозможно неправильно понять новую рекламу Samsung.

В ней информационная страница приложения iTest сопровождается текстом: "Все пользователи Samsung уникальны, и они любят, чтобы их телефоны также были уникальными. Любители носить водолазки не должны указывать, как выглядит ваш телефон. Ознакомьтесь с некоторыми другими темами оформления.".

Samsung прошлась по Стиву Джобсу в рекламе приложения iTest / Скриншот gizchina

Это возмутило сеть. В твиттере пользователь с ником Yahia Sayed написал: "Samsung зашли слишком далеко. Этот вид маркетинга является худшим из всех, что я видел в компании на Земле. Действительно Сэмми? Издеваться над мертвым человеком? Это заставляет меня сожалеть о каждой секунде использования моего телефона Samsung в настоящее время.".

Другие пользователи в комментариях сообщают, что сомнительное объявление уже удалено с обновлениями.

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