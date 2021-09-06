Основатель "ВКонтакте" и Telegram высказал критику в адрес TikTok и Netflix, назвав контент, который создается и распространяется на этих платформах, "липкой грязью". В то же время Дуров пустился в размышления о человеческом разуме и его возможностях.

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Критика контента Netflix и TikTok

К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой ум не реальными фактами, с помощью которых мы можем изменить мир, а случайными сериями Netflix или роликами TikTok,

– считает Дуров.

Бизнесмен пояснил, что на глубинном уровне мозг не отличает выдумки от реальности, поэтому большое количество цифровых развлечений "заставляет наше подсознание заниматься поиском решений несуществующих проблем".

По мнению Павла Дурова, чтобы быть творческими и продуктивными, сначала люди должны "очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают алгоритмы рекомендаций".

Если мы хотим вернуть себе свободу творчества, мы должны сначала вернуть контроль над своим умом,

– подчеркнул миллиардер.

Размышления Дурова о человеческом мозге и уме и при чем здесь Netflix

В своем канале в Telegram создатель мессенджера написал, что ум – самый мощный инструмент человека. Он помогает нам находить решения новых задач, однако просматривая много контента на Netflix и TikTok мы занимаем его ресурс решением несуществующих проблем.

Дуров отметил, что "наше психическое состояние зависит от качества информации, которую мы передаем в наш мозг" (конечно же, без ссылок на соответствующие исследования). По мнению Павла лучше усваивать "реальные данные, которые позволяют решать фундаментальные проблемы".