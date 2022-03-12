LINX отключила российских провайдеров от международного обмена интернет-трафиком
Источник:телеграм-канал FEDOROV
Лондонская точка обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange), отключила ключевых провайдеров России от международного обмена трафиком. Это значит, что у России не будет быстрого интернета.
О прекращении доступа к международному обмену трафиком LINX сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ранее об этом сообщили иностранные журналисты.
Не пропустите Магистральный интернет-провайдер Lumen ввел ограничения для российских компаний
Так, журналист Брайн Кребс показал документ в котором говорится, что Лондонская точка обмена интернет-трафиком LINX (London Internet Exchange Network) применить санкции к России. Совет директоров LINX принял решение отключить две крупные телекоммуникационные компании:
- Мегафон (AS 1133);
- Ростелеком (AS 12389).
В письме из внутренней рассылки для клиентов LINX говорится, что решение вступило в силу сразу после принятия и что LINX продолжит проверку в отношении других российских клиентов, которые могут быть связаны с владельцами двух вышеуказанных компаний.
Эту же информацию с публикацией внутреннего документа LINX обнародовал еще один источник.
Сейчас LINX является одним из крупнейших в Европе сетевым хабом с пиковым трафиком 6,89 Тбит/с.