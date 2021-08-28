Linux исполняется 30 лет: история операционной системы

Linux – один из самых известных и популярных образцов бесплатного программного обеспечения. Оно состоит из ядра системы и набора небольших программ, взаимодействующих с этим ядром. Само по себе ядро смысла не имеет, однако на его основе можно "собрать" собственную операционную систему. Так, например, сделала компания Google со своей ОС Android.

Ядро начал разрабатывать еще в 1991 году Линус Торвальдс, студент из Финляндии. Сегодня операционные системы на базе ядра Linux широко используются в огромном количестве разнообразной вычислительной техники – от встроенных систем и смартфонов до персональных компьютеров и суперкомпьютеров.

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С днем рождения, Linux!

Сообщение о юбилее опубликовали на официальной странице Linux в Twitter.

Первая версия ядра была опубликована 25 августа.

Название для новинки придумывали коллективно пользователи.

Логотип – пингвина – создал лично Линус Торвальдс.

ОС с самого начала распространялась на условиях GNU General Public License.

Торговая марка Linux до сих пор принадлежит Торвальдсу.

Популяризации и продвижению системы способствует участие в проекте огромного количества сторонних независимых разработчиков и компаний, которые ежедневно совершенствуют код, исправляют ошибки, улучшают возможности. Однако изначально Linux разрабатывался для использования отдельными энтузиастами на своих компьютерах. Но позже разработка неожиданно получила значительную поддержку от таких крупных компаний, как IBM, Sun Microsystems и HP.

Сегодня новые версии ядра выходят каждые несколько месяцев с тысячами исправлений. По подсчетам, каждый час исправляется 2 – 3 бага. Такого результата удалось достичь благодаря совместной работе всех компаний и пользователей, которые используют в своей работе Linux.

Среди таких, например, есть Google. Недавно мы рассказывали, что разработчики компании видят причину высокой уязвимости Android именно в том, что она построена на Linux. Кроме того, в процесс разработки вовлечены Sony, Nokia, Samsung, Red Hat, Novell, Intel, Oracle, Cisco, Fujitsu и другие.