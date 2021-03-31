Clubhouse? Что-то знакомое? Это соцсеть, о которой все говорили несколько недель назад, а сейчас забыли. Однако многие компании все равно не оставляют надежд выкроить и себе частичку хайпа и популярности. Так, социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и музыкальный потоковый сервис Spotify тоже собираются запрыгнуть в этот поезд.

О разработке нового сервиса компании Spotify 30 марта сообщил ресурс TechCrunch. На следующий же день, 31 марта, он же написал о намерениях LinkedIn.

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Чего ожидать

Судя по всему LinkedIn, которая планирует запустить бета-тест новой функции голосовых чатов в ближайшее время, сделает это на базе своего сервиса. В то же время Spotify для этого будет иметь отдельное приложение, не объединяя его с музыкальным.

Мы проводим ранние тесты по созданию уникального опыта голосового общения, который будет подключаться к профилю пользователя. Сейчас рассматривается вопрос о том, как можно расширить эту функцию на другие части LinkedIn, например, для использования в группах и мероприятиях, проводимых на платформе, позволяя их участникам теснее сотрудничать между собой,

– отмечается в заявлении платформы LinkedIn.

Платформа LinkedIn также поделилась с ресурсом TechCrunch изображением макета, который показывает возможный внешний вид нового сервиса. Отмечается, что сейчас лишь идет предварительное тестирование, поэтому к моменту релиза дизайн могут менять.



Так может выглядеть будущий сервис голосовых чатов от LinkedIn / Фото LinkedIn, TechCrunch

Как и в Clubhouse, в верхней части окна расположены спикеры, ниже – аудитория слушателей.

Потоковый сервис Spotify в свою очередь вложил значительные средства в покупку компании Betty Labs, разработчика программы Locker Room, которая также позволяет организовывать голосовые чаты и ориентирована на любителей спорта. Условия сделки не разглашаются, но известно, что Locker Room останется в App Store, и в дальнейшем будет переименован. Кроме того, разработчики запустят Android-версию и расширят аудиторию, представив музыкальный, культурный и спортивный контент.

Глава подразделения по исследованиям и разработкам Spotify Густав Седерстрём сообщил о том, что организовывать голосовые чаты смогут все пользователи сервиса, а не только авторы контента. Он отметил, что разработчики не планируют объединять приложение голосовых чатов с музыкальным стриминговым сервисом Spotify на данном этапе, но не исключил, что это произойдет в будущем. Также Spotify планирует экспериментировать с различными функциями и способами монетизации нового сервиса.