Что такое FIRMS

Как сообщает 24 канал, NASA использует систему FIRMS (Fire Information for Resource Management System) для выявления масштабных пожаров на планете. Ранее благодаря этой системе NASA демонстрировало массовые возгорания территорий в разных странах, в том числе в Украине.

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Что видно со спутника

В этот раз спутники зафиксировали пожары, вспыхнувшие на временно оккупированной территории Украины. Последствия работы ВСУ можно наблюдать вдоль всей линии фронта. На карте можно заметить, что основные источники возгораний находятся на юге Украины в Херсонской и Николаевской областях.

Также много пылало у россиян и на востоке (Харьковская, Луганская и Донецкая области). Следует отметить, что количество пожаров на временно оккупированной территории Украины существенно выросло после получения Украиной реактивных систем залпового огня HIMARS.

Просмотреть карту пожаров на линии фронта можно на странице проекта FIRMS .



Пожары на линии фронта из космоса / Скриншот 24 канала / FIRMS / NASA



Линия фронта / NASA FIRMS

Любопытно! FIRMS обнаруживает информацию о пожарах по всей планете благодаря двум спутникам: Aqua и Terra. На них установлены специальные спектрорадиометры, которые фиксируют возгорание и передают в систему пожарной информации для системы управления ресурсами. Там данные становятся доступны для просмотра в течение 3 часов с момента обнаружения возгорания.