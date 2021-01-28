Компания Apple подвела итоги первого квартала 2021 финансового года (он закончился 26 декабря 2020 года). Интересно, в это период производитель зафиксировал рекордную в истории Apple прибыль.

Источник: AppleInsider

В общем, доход компании за этот квартал составил 111,4 миллиарда долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Таким образом производитель установил рекорд за всю историю компании, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 1,68 доллара, увеличившись на 35%.

Выросли также и международные продажи, составив 64% от квартального дохода.

Что продавалось лучше всего

Как отчитался производитель, рекорд установили iPhone, нательная электроника, а также сервисы. Во всех этих направлениях компания получила рекордную в истории прибыль.

Еще один интересный факт – линейка iPhone 12 принесла не только прибыли, но обеспечила пиковое количество обновлений старых моделей iPhone на новые и переходов пользователей с Android. Самыми популярными оказались модели iPhone 12 Pro.