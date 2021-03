Издательство Square Enix представило следующую часть высоко оцененной как игроками, так и критиками игры Life is Strange. Новая история получила подзаголовок True Colors. За разработку отвечает студия Deck Nine Games, которая разрабатывала Life is Strange: Before the Storm.

В рамках онлайн-презентации Square Enix Presents стало известно о дате выпуска игры, сюжете и некоторых других деталях. Новинка разрабатывается для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Google Stadia. Предыдущие слухи об игре подтвердились: героиней Life is Strange: True Colors станет американка азиатского происхождения Алекс Чэнь, которая умеет считывать и поглощать эмоции людей, которые представляются ей в виде разноцветных аур, а также управлять ими. Свои способности Алекс скрывает от всех, считая их проклятием. Но внезапная смерть брата заставляет овладеть силой, чтобы узнать правду о том, что произошло в городе Хейвен-Спрингс, и раскрыть мрачные тайны его жителей. Разработчики обещают "ураган эмоций", и возможность "менять судьбы и жизни", "заслужить доверие жителей города", "завязать дружбу или романтические отношения", а также выбрать одежду для героини. Студия Square Enix представила трейлер Life is Strange: True Colors: видео Ремастер первой части Кроме новой части издательство также объявило о выпуске сборника Life is Strange Remastered Collection, включающий обновленные версии Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm. В сборник войдут обе игры о событиях в городе Аркадия-Бей. Проекты вернутся с новой графикой и анимацией, основанной на технологии захвата мимики. Анонс Remastered Collection: видео Цены и когда ждать Life is Strange: True Colors поступит в продажу 10 сентября 2021 года. Предварительные заказы уже стартовали на всех целевых платформах в трех изданиях: стандартном, расширенном и полном. Для ПК передзаказать новинку можно в сервисе Steam. Стандартное издание, в которое войдут, собственно, сама игра и набор из четырех костюмов для главной героини, обойдется в 1399 гривен. Как рассказывает студия-разработчик, эксклюзивный набор костюмов героев Life Is Strange воодушевленный главными героями предыдущих игр серии – Хлои, Шона, Даниэля и Макс. В каждой из глав новой игры Алекс сможет носить по одному новому костюму.

За Deluxe Edition просят 1645 гривен. В комплекте, кроме игры и костюмов, игроки получат дополнение Wavelengths, которое расскажет о жизни Стеф за год до приезда Алекс в Хейвен-Спрингс. События разворачиваются в знаменитом магазине "Роки Маунтин Рекорд Трейдерз" и на радиостанции KRCT.

Ultimate Edition стоит 1889 гривен. В него войдут все дополнения предыдущих сборников и ремастер первых частей Life is Strange и Before the Storm.