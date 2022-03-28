Задержание руководителя LAPSU$, известного под прозвищами White и Breachbase, произошло в Лондоне, сообщили правоохранительные органы Великобритании. Кроме него, разоблачены еще семь человек, возраст которых – от 16 до 21 года.
Интересно Samsung подтверждает кибератаку на свои системы: есть ли угроза пользователям
Что известно
- На лидера хакерской банды полиция вышла еще за год до ареста – он плохо уничтожал следы своей деятельности, а также указывал свои контактные данные на разных сайтах.
- Правоохранителям удалось разоблачить его на одном из хакерских форумов после конфликта с партнерами – они сами раскрыли его имя, фото и адрес.
- Отмечается, что хакер за время своей деятельности смог заработать 300 биткойнов, что на сегодняшний день составляет более 14 миллионов долларов.
- Родители 16-летнего подростка рассказали, что никогда не подозревали своего сына в таких увлечениях. Они считали, что он просто любит онлайн игры. При этом родители понимали, что их сын очень хорошо разбирается в компьютерах.
- Известно, что задержанный учится в специальном образовательном учреждении в Оксфорде.
Остальные семь фигурантов дела, вероятно, связанных с LAPSU$, были сначала арестованы, но позже их отпустили на время следствия. Какие-либо реальные имена не называют. Еще одним вероятным участником хакерской группировки является подросток из Бразилии.
LAPSU$: что известно
- В начале марта Samsung заявила, что хакерская атака коснулась некоторых частей ее исходного кода, однако не личных данных клиентов или сотрудников южнокорейской компании.
- Как утверждали сами хакеры, им удалось похитить исходный код всех Trusted Applet, установленных в среде Samsung TrustZone, алгоритмы всех операций биометрической разблокировки, исходный код загрузчика новых устройств Samsung, исходный код Qualcomm и прочее.
- В конце февраля 2022 года они также взломали компанию Nvidia, а уже в марте хвастались успешным взломом Microsoft.